Хоть в Хабаровск, хоть в Жлобин: куда бегут белорусские дети?

Иногда побеги детей из дома заканчиваются без трагедий: их или находят, или они сами возвращаются. Подобное произошло накануне в Светлогорске: трех мальчиков буквально "упустили" из детсада, после чего обнаружили в поезде на Жлобин. Дети уже с родителями, а то, каким образом они смогли сбежать из детского сада, проверяется.



© Pixabay Трое детей ушли из детсада в Светлогорске и уехали в Жлобин

Тем временем Sputnik решил вспомнить несколько других побегов детей на поездах — все со счастливым концом.

Сбежал через балкон и пошел кататься

Интересный случай произошел в июле 2017 года, к слову, в том же Светлогорске: десятилетний мальчик сбежал из дома через балкон и пошел "смотреть на поезда".

Конечно, ребенок не смог удержаться. Вместо того, чтобы просто посмотреть на дизеля, он поехал сначала в Жлобин, а потом и в Гомель. Обратили внимание на путешествующего в одиночестве мальчика соседи по вагону — обратились в полицию, а те уже отдали родителям.

Влюбленные из Лунинца

За этой историей следила если не вся страна, то точно значительная ее часть: в конце 2016-го двое влюбленных подростков сбежали из Лунинца и несколько месяцев не выходили на связь с родными.

Поводом для побега стало то, что девушку чуть не отправили в учреждение образования закрытого типа. Пока это решение не объяснила прокуратура, подростки скрывались в Москве — так они не хотели разлучаться.

Потом молодые вернулись домой, и с тех пор ни о каких драмах вокруг них больше не сообщалось.

Пропали в Витебске, нашлись в Хабаровске

В марте 2017-го в Витебске пропали трое детей из многодетной семьи: два брата 16 и 18 лет, а также их 15-летняя сестра. Искали подростков недолго — к счастью, обошлось без трагедии.

Как выяснилось позже, за неделю витебские подростки преодолели расстояние в 8,8 тысячи километров — их сняли с поезда в Хабаровске, а направлялись дети во Владивосток. Не доехали совсем немного — 750 километров. Обнаружили сбежавших благодаря слаженным действиям белорусских и российских правоохранителей. Почему дети захотели поехать во Владивосток — неизвестно.

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