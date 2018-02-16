В Бресте таксист проиграл выручку в казино, а в милицию заявил, что ограбили

3 января в райотдел милиции обратился водитель такси из Бреста, который сообщил, что недалеко от областного центра на него напали два пассажира и под угрозой ножа забрали деньги и видеорегистратор. Криминальная история оказалась выдумкой, сообщает МВД.

После обращения таксиста на место выехала следственно-оперативная группа.

— Работая на месте предполагаемого разбоя, мы засомневались в показаниях потерпевшего. Как-то без эмоций он весьма подробно описал приметы и каждое действие подозреваемых, включая стирание следов пальцев рук на дверных ручках иномарки. Показалось странным и то, что гаджет без карты памяти был найден в нескольких метрах от автомобиля. Обычно такие вещи злоумышленники продают или используют сами. Тем не менее, основной версией оставался разбой, — рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УВД Брестского облисполкома Сергей Рыбаков.

В поисках налетчиков сыщики обошли каждое подворье 10 близлежащих деревень, а также проверили порядка 1,5 тысяч человек. Удалось выйти на схожих по описанию мужчин, однако в итоге их причастность к преступлению не подтвердилась.

Одновременно милиционеры проверяли и заявителя. Оказалось, он является завсегдатаем увеселительных заведений и накануне «нападения» проиграл около 300 рублей в казино. Также в последнее время таксист не делился заработком с возлюбленной, хотя именно ее мать одалживала ему деньги на покупку автомобиля и развитие бизнеса.

— В надежде найти хоть какие-то деньги сожительница регулярно проверяла машину возлюбленного. Правда, тщетно. Заработка в салоне никогда не оказывалось. Несоответствие в показаниях сожителей стало дополнительным подтверждением обмана таксиста, в котором он в итоге сознался, — добавил Сергей Рыбаков.

По словам мужчины, он рассчитывал на то, что подозреваемых в разбое не найдут, и он сможет скрыть истинные обстоятельства растраты заработка.

В отношении лжепотерпевшего возбудили дело за заведомо ложный донос.