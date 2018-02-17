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В Гродно в день выборов 18 февраля все школьные бассейны будут работать для всех и бесплатно

17.02.2018 13:56 — Новости Общества | Tut.by  
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В основной день выборов в местные Советы депутатов 28-го созыва бассейны в учреждениях образования будут открыты для свободного посещения. Их смогут посетить дети, родители и все желающие.


— Во многих школах областного центра размещаются участки для голосования. Придя на них, гродненцы совместят полезное с приятным. Там их ждет культурная, развлекательная программа, работа торговли. А кроме того, в выходной день семьям предлагают выбрать оздоровительный отдых — в некоторых школах можно будет посетить тренажерный зал, а во всех, где есть бассейн — поплавать, — пояснил начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома Андрей Ярошевич.

Напомним, что бассейны располагаются в городской гимназии, в гимназии № 1, средних школах № 34, № 39 и № 40, а также гимназии № 9 им. Ф. П Кириченко.

 
 
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