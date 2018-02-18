ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Минском избирателей позвали на выборы с вертолета

18.02.2018 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жителей агрогородка Сеница, что под Минском, сегодня днем удивил вертолет, приземлившийся прямо на стадионе возле многоэтажек. На вертолете была растяжка «Голосуй». Таким образом местные власти призывали жителей отправиться на выборы депутатов местных Советов, которые проходят в Беларуси 18 февраля. Помимо этого группу впервые проголосовавших учащихся Минского государственного областного колледжа прокатили на вертолете. Об этом TUT.BY сообщили местные жители и прислали в редакцию фото и видео.




Открыть/скачать видео (4.18 МБ)





 
 
Ссылка на источник 195
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жителей агрогородка Сеница, что под Минском, сегодня днем удивил вертолет, приземлившийся прямо на стадионе возле многоэтажек. На вертолете была растяжка...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Гололедица сохранится 19 февраля на дорогах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика