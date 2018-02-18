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Под Минском избирателей позвали на выборы с вертолета
18.02.2018 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Жителей агрогородка Сеница, что под Минском, сегодня днем удивил вертолет, приземлившийся прямо на стадионе возле многоэтажек. На вертолете была растяжка «Голосуй». Таким образом местные власти призывали жителей отправиться на
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Жителей агрогородка Сеница, что под Минском, сегодня днем удивил вертолет, приземлившийся прямо на стадионе возле многоэтажек. На вертолете была растяжка...
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