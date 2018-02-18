Под Минском избирателей позвали на выборы с вертолета

Жителей агрогородка Сеница, что под Минском, сегодня днем удивил вертолет, приземлившийся прямо на стадионе возле многоэтажек. На вертолете была растяжка «Голосуй». Таким образом местные власти призывали жителей отправиться на выборы депутатов местных Советов, которые проходят в Беларуси 18 февраля. Помимо этого группу впервые проголосовавших учащихся Минского государственного областного колледжа прокатили на вертолете. Об этом TUT.BY сообщили местные жители и прислали в редакцию фото и видео.























