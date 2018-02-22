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В магазинах Витебска 24-25 февраля будут скидки
22.02.2018 07:38 — Новости Общества | Tut.by
В магазинах Витебска 24-25 февраля пройдет «Единый день скидок». Цены снизят на некоторые непродовольственные товары,
За покупками приглашают торговые сети «Евроопт», «Витебсккнига», магазины предприятий «Витебский хозторг», «Вулкан», «Витебсктекстильторг», «Галантэя», «Витебские ковры», «Витебский меховой комбинат», «Оршанский льнокомбинат», «Знамя индустриализации», «Лента», «Полесье» и другие.
В универмаге акция пройдет только в субботу, 24 февраля.
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Цены снизят на некоторые непродовольственные товары.
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