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В магазинах Витебска 24­-25 февраля будут скидки

22.02.2018 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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В магазинах Витебска 24­-25 февраля пройдет «Единый день скидок». Цены снизят на некоторые непродовольственные товары, сообщает газета «Витьбичи».

За покупками приглашают торговые сети «Евроопт», «Витебсккнига», магазины предприятий «Витебский хозторг», «Вулкан», «Витебск­текстильторг», «Галантэя», «Витебские ковры», «Витебский меховой комбинат», «Оршанский льнокомбинат», «Знамя индустриализации», «Лента», «Полесье» и другие.

В универмаге акция пройдет только в субботу, 24 февраля.

 
Теги: Витебск
 
 
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Цены снизят на некоторые непродовольственные товары.

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