В магазинах Витебска 24­-25 февраля будут скидки

В магазинах Витебска 24­-25 февраля пройдет «Единый день скидок». Цены снизят на некоторые непродовольственные товары, сообщает газета «Витьбичи».

За покупками приглашают торговые сети «Евроопт», «Витебсккнига», магазины предприятий «Витебский хозторг», «Вулкан», «Витебск­текстильторг», «Галантэя», «Витебские ковры», «Витебский меховой комбинат», «Оршанский льнокомбинат», «Знамя индустриализации», «Лента», «Полесье» и другие.

В универмаге акция пройдет только в субботу, 24 февраля.