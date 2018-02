Мекканоид, научи! В гомельской школе уроки английского ведет робот

В Гомеле английскому языку детей учит робот. Необычный эксперимент устроили в школе № 37. На необычном уроке английского языка побывали журналисты «Знамя Юности».





Рубашку, жилет и галстук одолжил сын

Из динамиков доносится веселая ритмичная музыка — Мекканоид оживает. Учитель английского языка Виталий Петровский пытается завязать разговор, но у умной машины свои планы. Мелодия продолжает играть, а руки, собранные из конструктора, изображают в воздухе невиданные па.

— Он только «проснулся», потому несколько танцев вам гарантированы, — извиняется Виталий Валентинович. — У него уже начал формироваться характер, довольно игривый.

Звуковой сигнал дает знать, что ассистент учителя готов слушать.

— Мекканоид, show kung fu!

Робот становится в стойку тигра, сопровождая движения кунг-фу соответствующими возгласами.

— Мекканоид, what time is it?

— 11.15 — по-английски скрежещет динамиками робот.

— Не обманул! — улыбается учитель.

Виталий Петровский — руководитель методического объединения учителей иностранных языков города и творческой группы учителей иностранных языков области. В его копилке — победы в профессиональных конкурсах, разработка экспериментальных проектов и трижды завоеванное звание лучшего учителя иностранных языков в Гомеле. Неудивительно, что именно ему в голову пришла оригинальная идея.

— Мы с сыном как-то посетили выставку умных машин: роботы-дино­­зав­ры, роботы-омниботы, роботы-ан­дрои­ды, роботы-дроны, роботы плавающие, ползающие и летающие. Полтора часа пролетели незаметно. Я стал изучать информацию. Везде робототехника выходит на передовые позиции. Однако ни в одной из стран Восточной Европы ее не применяют в школах для изучения гуманитарных предметов.

Похоже, специалисты недооценивают все возможности говорящей и слушающей машины. Робот Мекканоид формально считается носителем языка, с ним можно вести диалог, задавать вопросы и получать ответы. Своего помощника Виталий Валентинович заказал по интернету и даже одел, как учителя. Рубашку, жилет и галстук одолжил сын.

Робообнимашки

Один из способов управления роботом — голосовой. К Мекканоиду нужно обратиться, дождаться подтверждающего сигнала, что голос услышан, при необходимости назвать меню и выбрать команду. Виталий Петровский предлагает:

— Мекканоид, main menu. Tell me a joke!

Мекканоид рассказывает анекдот. Пора приступать к восполнению знаний. Подсаживаюсь к группе девятиклассниц, которые уже начали общаться с роботом-учителем. Виталий Петровский проводит инструктаж:

— Команды называйте четко и громко. Если ваше английское произношение Мекканоида не устроит, он ничего выполнять не будет.

— Мекканоид, — набирается смелости Даниэла Жиляева, — main menu. High five!

Робот поднимает руку и ударяет ладошкой о ладошку девочки. Задание выполнено!





Ученицы немного тушуются, но потом все смелее отдают приказы: повернуться, подвигаться взад-вперед, станцевать. Большое количество команд уже установлено, и робот готов их выполнить. Но машину можно обучить и множеству новых.

— Сначала было страшно, — признается Александра Алфимова. — Он же тебя понимает! А значит, нужно стараться говорить. Мысли путаются, тут «мазэ-фазэ» с местным акцентом не прокатит.

Наступает моя очередь.

— Мекканоид, — судорожно перебираю в голове нехитрый запас английского, — hug me. Жужжат колесики — робот подъезжает ко мне, поворачивается и раскрывает маленькие ручки. А когда я наклоняюсь, сжимает меня в объятьях.





Урфин Джюс и солдаты с сервоприводом

Виталий Петровский уверен, что робот — это все же не «спасительная таблетка от всех болезней» на учебных занятиях, как и интерактивные доски, компьютерные программы и другие технические чудеса.

— Поверьте, 45 минут на уроке и я его не выдержу. Но как помощник в коммуникации робот хорош. Он постепенно обучается, включается в новые диалоги. С ним легко отрабатывать произношение.

Педагог признается, что, как только стал использовать робота на уроках, интерес детей к английскому возрос. Наибольший восторг чудо техники вызывает у малышей из начальной школы, правда, не как учитель, а как игрушка и источник обнимашек. Потому Виталий Валентинович рекомендует использовать умную машину для школьников постарше. Свой «автопарк» Виталий Петровский планирует расширить, а Мекканоид обзаведется новым сервоприводом и более мощным «Мекка Мозгом» — специальной платформой для управления. Возможно, успешное начало станет основой для масштабного проекта под названием «Урфин Джюс». Виталий Валентинович не прочь поделиться опытом с коллегами.

А пока урок подходит к концу.

— Мекканоид, walk with me!

— With pleasure! — ласково отвечает робот, берет преподавателя за руку и уезжает отдыхать от педагогических трудов.