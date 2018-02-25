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Прямой авиарейс между Таллином и Минском будет возобновлен
25.02.2018 09:57 — Новости Общества | Tut.by
Прямой авиарейс между Таллином и Минском будет возобновлен. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Эстонии Анатолий Степусь в новостном эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
— Мы работаем над возобновлением прямого рейса между Таллином и Минском, — сказал Анатолий Степусь.
С этой целью белорусское посольство тесно взаимодействует с Минтрансом, а также заинтересованными ведомствами с эстонской стороны.
— Надеемся, что этот проект будет успешным. Пройдет не так много времени — и из Таллина в Минск, а также из Минска в эстонскую столицу можно будет попадать в течение часа, — добавил посол.
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Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Эстонии Анатолий Степусь в новостном эфире телеканала "Беларусь 1".
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