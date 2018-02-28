Игорь Шуневич предпочитает читать печатные, а не электронные книги. Среди любимых произведений белорусской литературы — «Пан Тадеуш» Адама Мицкевича и «Новая земля» Якуба Коласа. Об этом глава МВД рассказал изданию «Наша Ніва».



Игорь Шуневич на открытии выставки с главой Союза писателей Беларуси Николаем Чергинцом. Фото: Ольга Офицерова, nn.by

«Не упускаю возможности приобрести печатные издания. Я отказываюсь верить в то, что электронная книга полностью вытеснит бумажную. Наоборот, мы вернемся к тому, что будем читать больше и больше печатные. Я сам пробовал читать электронные книги, но никакого удовольствия не получил. Книга — это лучший друг и учитель. И рано или поздно к этому приходят, я пришел рано», — рассказал министр, Он также добавил, что хотя много времени забирает чтение «сводок и законов», старается читать и художественную литературу.

Что касается украинской литературы, то, как отметил Шуневич, это, в основном, поэзия — Павло Тычина и Тарас Шевченко. А вот современные авторы его не привлекают.

«Белорусский литературу читаю, когда есть такая возможность. Я много раз перечитывал „Пана Тадеуша“ Адама Мицкевича. Сегодня искал эту книгу на английском языке, но не нашел. Попросил министра, чтобы издали, потому что это прекрасный подарок иностранным гостям. Если совсем времени нет, то мне вслух „Новую землю“ читает жена», — рассказал Игорь Шуневич.

На международной книжной выставке, которая сегодня начала работу в Минске, министр приобрел альбом «Князі Олельковичі-Слуцькі» киевского издательства «Балтія-Друк», жене — «традиционно книгу по кулинарии», дочери — «много современных развивающих книжек».

Что же касается впечатлений от посещения выставки, то Шуневич на вопрос журналистов ответил по-белорусски: «Спадабалася!».