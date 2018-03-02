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"0,3 Хавьера в Гомеле и 0,5 в Могилеве". На субботу из-за снегопада объявлен оранжевый уровень
02.03.2018 20:13 — Новости Общества | Tut.by
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на рабочую субботу 3 марта. Как сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, виной тому — снегопады и метели.
Утром и днем 3 марта по восточной половине республики ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы. По юго-востоку Гомельской области — сильный мокрый снег и налипание мокрого снега.
Ночью 4 марта (воскресенье) по восточной половине республики сохранится сильный снег, на дорогах снежные заносы.
В столице сильные снегопады прогнозируются 3 и 4 марта.
МЧС напоминает, что налипание мокрого снега может привести к повреждению деревьев, обрыву проводов и отключению электричества. Также возможно увеличение числа коммунальных аварий и дорожно-транспортных происшествий.
В связи с этим рекомендуется быть осторожными на улице — обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, при обнаружении обрыва линий электропередачи звонить по телефону 101.
На время непогоды необходимо плотно закрыть окна и двери, убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи, машину поставить в гараж или же припарковать вдали от деревьев.
Спасатели также советуют в эти дни по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.
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Синоптики предупреждают о сильных снегопадах, а МЧС предлагает измерять непогоду в условных Хавьерах.
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