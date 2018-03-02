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"0,3 Хавьера в Гомеле и 0,5 в Могилеве". На субботу из-за снегопада объявлен оранжевый уровень

02.03.2018 20:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на рабочую субботу 3 марта. Как сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, виной тому — снегопады и метели.


Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Утром и днем 3 марта по восточной половине республики ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы. По юго-востоку Гомельской области — сильный мокрый снег и налипание мокрого снега.

Ночью 4 марта (воскресенье) по восточной половине республики сохранится сильный снег, на дорогах снежные заносы.

В столице сильные снегопады прогнозируются 3 и 4 марта.

Температура воздуха по республике минимальная ночью понизится до −12…18°С, местами при прояснениях воздух охладится до −19…22°С; максимальная температура днем составит −4…9°С, по юго-востоку страны 0…−3°С.

МЧС напоминает, что налипание мокрого снега может привести к повреждению деревьев, обрыву проводов и отключению электричества. Также возможно увеличение числа коммунальных аварий и дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим рекомендуется быть осторожными на улице — обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, при обнаружении обрыва линий электропередачи звонить по телефону 101.

На время непогоды необходимо плотно закрыть окна и двери, убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи, машину поставить в гараж или же припарковать вдали от деревьев.

Спасатели также советуют в эти дни по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

 
Теги: Гомель
 
 
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Синоптики предупреждают о сильных снегопадах, а МЧС предлагает измерять непогоду в условных Хавьерах.

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