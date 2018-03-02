Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на рабочую субботу 3 марта. Как сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, виной тому — снегопады и метели.



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Утром и днем 3 марта по восточной половине республики ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы. По юго-востоку Гомельской области — сильный мокрый снег и налипание мокрого снега.

Ночью 4 марта (воскресенье) по восточной половине республики сохранится сильный снег, на дорогах снежные заносы.

В столице сильные снегопады прогнозируются 3 и 4 марта.

Температура воздуха по республике минимальная ночью понизится до −12…18°С, местами при прояснениях воздух охладится до −19…22°С; максимальная температура днем составит −4…9°С, по юго-востоку страны 0…−3°С.

В идеальном мире прогнозы непогоды должны измеряться в условных Хавьерах. Тогда все бы понимали: ок, например, завтра в Гомеле 0,3 Хавьера, а в Могилёве 0,5. Напоминаю, что завтра по восточной половине страны — сильные снегопады. Без Хавьерной шкалы… — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 2 марта 2018 г.

МЧС напоминает, что налипание мокрого снега может привести к повреждению деревьев, обрыву проводов и отключению электричества. Также возможно увеличение числа коммунальных аварий и дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим рекомендуется быть осторожными на улице — обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, при обнаружении обрыва линий электропередачи звонить по телефону 101.

На время непогоды необходимо плотно закрыть окна и двери, убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи, машину поставить в гараж или же припарковать вдали от деревьев.

Спасатели также советуют в эти дни по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.