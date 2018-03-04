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У бывшего спортсмена из Копыля нашли тайник с боеприпасами

05.03.2018 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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В Копыле у 31-летнего мужчины нашли 250 винтовочных патронов. Он собирал их еще со времен учебы в спортивном учреждении, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.


У ныне безработного мужчины нашли тайник с патронами калибра 5,6×16R. Бывший спортсмен хранил их дома примерно 10 лет.

«Предположительно, фигурант использовал не все патроны, которые выдавались ему на тренировках. Как объяснял мужчина, патроны он хранил без какой-то особой цели», — рассказала представитель УВД Минского облисполкома Анна Ком.


Нелегальную коллекцию мужчина поместил в контейнер и спрятал, а потом забыл про тайник в квартире.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Мужчине грозит наказание от штрафа и вплоть до двух лет лишения свободы.

 
 
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Мужчина хранил боеприпасы дома примерно 10 лет со времен учебы в учреждении.

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