У бывшего спортсмена из Копыля нашли тайник с боеприпасами

В Копыле у 31-летнего мужчины нашли 250 винтовочных патронов. Он собирал их еще со времен учебы в спортивном учреждении, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.





У ныне безработного мужчины нашли тайник с патронами калибра 5,6×16R. Бывший спортсмен хранил их дома примерно 10 лет.

«Предположительно, фигурант использовал не все патроны, которые выдавались ему на тренировках. Как объяснял мужчина, патроны он хранил без какой-то особой цели», — рассказала представитель УВД Минского облисполкома Анна Ком.





Нелегальную коллекцию мужчина поместил в контейнер и спрятал, а потом забыл про тайник в квартире.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Мужчине грозит наказание от штрафа и вплоть до двух лет лишения свободы.