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Слуцкие робинзоны. Как деревня оказалась в изоляции из-за проблем с маршрутками

06.03.2018 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Страсти по маршруткам постепенно угасают: все больше частных перевозчиков готовы перейти в законную сферу работы. Пассажиры немного успокоились: без возможности комфортного проезда их не оставят. Однако для некоторых деревенских жителей шанс доехать до ближайшего райцентра исчез вместе с частниками.


Слуцкие робинзоны

Жители деревни Круглое, что в 30 км от Слуцка, вот уже больше недели не могут попасть в райцентр. Люди остались без транспорта.

Круглое находится в лесу, до ближайшей остановки — 2 километра. И не похоже, чтобы остановочным пунктом кто-то пользовался: площадка полностью занесена снегом.


— Автобусы там давно не останавливаются, — рассказывает Петр Луцкий, местный житель. — Наши люди в город всегда ездили с водителями маршруток «Любань — Слуцк». С любанскими перевозчиками без проблем можно было и до Минска доехать. Когда бронировали места в машине, просили, чтобы нас забирали от этой остановки. А если вдруг плохая погода или пожилому человеку было тяжело идти, то водители даже в саму деревню заезжали.

Теперь, чтобы сесть на автобус, у жителей деревни есть три варианта: идти около 4 км до деревни Рабак, почти 7 километров до Калиты или больше 10 до поселка Сороги. Путь неблизкий, да и небезопасный: дорога через лес, тротуаров или пешеходных дорожек нет, а по сугробам продолжительность пути увеличивается в разы.

В город — на попутках или пешком

— У нас тут нет магазина, только автолавка приезжает 2 раза в неделю. И если вдруг задремал и пропустил ее, то без хлеба несколько дней будешь сидеть, — сетует Петр. — А если в больницу надо? У нас тут проживает тяжело больной человек. Так вот ему что делать? Мы же многого не просим. Хоть бы раза два в день автобус пустили — утром и вечером.

Сейчас до города жителям Круглого приходится добираться на попутках. Выходят к остановке на перекрестке и голосуют. Однако поток машин небольшой, да и не каждый водитель захочет подвозить незнакомого человека.


Сергей Окенчиц работает в Слуцке сторожем, трудится посменно по ночам. Раньше без проблем доезжал до города на маршрутке, на дорогу никогда не уходило больше часа. Теперь же, чтобы добраться к месту службы, приходится выходить из дому за несколько часов. В вечернее время подходящих автобусов нет, так что идти в Рабак на остановку — бесполезно. Остается лишь искать попутку. Но никогда не знаешь, сколько километров придется пройти пешком, прежде чем тебя подберет какая-нибудь машина. Такой нецивилизованный способ проезда изрядно изматывает Сергея и может оставить без работы.

На автовокзале «Слуцк» сообщили, что руководство филиала «Автобусный парк № 2» ОАО «Миноблавтотранс» о появившихся проблемах с транспортным сообщением в этой деревне уже знает и занимается их решением:

— Деревня маленькая, пускать отдельный автобус туда нерентабельно, но мы думаем над тем, как изменить уже существующие маршруты, чтобы забирать жителей Круглого. Кроме того, в ближайшие месяцы будет улажен вопрос с частными пассажирскими перевозчиками, так что маршрутки возобновят работу. Это значит, у жителей снова появится возможность без проблем добираться до города.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь, чтобы сесть на автобус, у жителей деревни есть три варианта: идти около 4 км до деревни Рабак, почти 7 километров до Калиты или больше 10 до поселка Сороги. Путь...

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