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В Кричеве на скамейках нарисуют сказки - по проекту школьников

07.03.2018 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
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В Кричеве школьники буду разрисовывать скамейки — оформлять их по мотивам белорусских, русских народных сказок, а также зарубежных авторских сказок, получивших мировую известность. За кисти возьмутся дети и волонтеры — как только позволит погода.

Проект СШ № 5 «Арт-скамейки «Волшебные страницы» победил на районном этапе конкурса «100 идей для Беларуси». Решили, что арт-объектами станут скамейки в парках. В итоге каждая из них превратится, образно говоря, в развернутую книгу. На обложке, то есть тыльной стороне спинки, напишут название сказки, а на переднем плане изобразят сказочных героев.

Поучаствовать в реализации проекта его авторы пригласят волонтеров из других школ города.

 
 
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Рисовать сказочных персонажей будут сами дети, волонтеры, как только позволит погода.

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