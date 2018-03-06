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В Малоритском районе пограничники со стрельбой остановили две легковушки, доверху забитые мясом

07.03.2018 18:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Пограничники остановили партию контрабандного мяса на 4 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.


Фото: ГПК

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 марта. Пограничники подали знак об остановке водителям двух автомобилей. Один из них проигнорировал требование и попытался скрыться. Только после предупредительного выстрела из автомата нарушитель остановился и был задержан пограничным нарядом.

Мужчины незаконно ввезли из Украины в общей сложности 36 телячьих туш.

Изъятое мясо массой 1630 килограммов и стоимостью 4 075 белорусских рублей, а также транспортные средства были переданы сотрудникам Брестской таможни.

В отношении мужчин составили протоколы за нарушение пограничного режима.

 
 
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Мужчины незаконно ввезли из Украины в общей сложности 36 телячьих туш.

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