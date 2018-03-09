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В воскресенье мокрый снег и гололедица, на юго-западе страны - до плюс 12
10.03.2018 10:56 — Новости Общества | Tut.by
Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 11 марта, сообщает
В воскресенье будет облачная погода, по западу с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-западной части страны пройдут небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Местами ожидается туман. Ночью и утром прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью и утром составит от минус 5 до плюс 1, во второй половине дня — от нуля до 6 градусов тепла, в юго-западных районах страны будет до 12 градусов тепла.
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В воскресенье будет облачная погода, по западу с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-западной части страны пройдут небольшие...
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