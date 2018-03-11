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Почему Лепельскую психбольницу рекламирует Мэрилин Монро?

12.03.2018 12:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В центре Лепеля разместили билборд с портретами Дали, Хемингуэя, Гоголя, Мэрилин Монро, Есенина, Достоевского, Ван Гога и надписью «Болезнь не щадит даже гениев. Позаботься о психическом здоровье». Это — реклама Лепельской областной психиатрической больницы. В соцсетях обсуждают билборд: мол, при чем здесь Мэрилин и другие знаменитости?


Билборд в Лепеле. Фото: Саша Май, «Витебский курьер»

— Это социальная реклама. Мы хотим, чтобы люди беспокоились о своем психическом здоровье, — пояснил TUT.BY главный врач Лепельской областной психиатрической больницы Александр Копытов. — Знаменитые люди, изображенные на билборде, страдали расстройствами психики. И это не мы открыли или придумали — об этом много информации в широком доступе: и в книгах, и в фильмах, и в интернете. Хотелось бы, чтобы белорусы меньше пили, больше думали о здоровье, а при каких-то проблемах не боялись обращаться к врачам-психиатрам. К слову, на обратной стороне билборда рассказывается о нашем лечебном учреждении, об условиях, которые здесь есть.

Лепельская областная психиатрическая больница обслуживает население Лепеля, а также Лепельского, Оршанского, Бешенковичского, Докшицкого, Сенненского, Чашникского, Ушачского, Толочинского районов. Лечение проводят психиатры-наркологи, психотерапевты, психологи.

По статистике медучреждения, в 2017 году здесь было 1846 пациентов.

 
 
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В центре Лепеля разместили билборд с портретами Дали, Хемингуэя, Гоголя, Мэрилин Монро, Есенина, Достоевского, Ван Гога. Это - реклама Лепельской областной...

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