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Почему Лепельскую психбольницу рекламирует Мэрилин Монро?
12.03.2018 12:30 — Новости Общества | Tut.by
В центре Лепеля разместили билборд с портретами Дали, Хемингуэя, Гоголя, Мэрилин Монро, Есенина, Достоевского, Ван Гога и надписью «Болезнь не щадит даже гениев. Позаботься о психическом здоровье». Это — реклама Лепельской областной психиатрической больницы. В соцсетях обсуждают билборд: мол, при чем здесь Мэрилин и другие знаменитости?
— Это социальная реклама. Мы хотим, чтобы люди беспокоились о своем психическом здоровье, — пояснил TUT.BY главный врач Лепельской областной психиатрической больницы Александр Копытов. — Знаменитые люди, изображенные на билборде, страдали расстройствами психики. И это не мы открыли или придумали — об этом много информации в широком доступе: и в книгах, и в фильмах, и в интернете. Хотелось бы, чтобы белорусы меньше пили, больше думали о здоровье, а при каких-то проблемах не боялись обращаться к врачам-психиатрам. К слову, на обратной стороне билборда рассказывается о нашем лечебном учреждении, об условиях, которые здесь есть.
Лепельская областная психиатрическая больница обслуживает население Лепеля, а также Лепельского, Оршанского, Бешенковичского, Докшицкого, Сенненского, Чашникского, Ушачского, Толочинского районов. Лечение проводят психиатры-наркологи, психотерапевты, психологи.
По статистике медучреждения, в 2017 году здесь было 1846 пациентов.
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В центре Лепеля разместили билборд с портретами Дали, Хемингуэя, Гоголя, Мэрилин Монро, Есенина, Достоевского, Ван Гога. Это - реклама Лепельской областной...
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