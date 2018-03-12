Прощание с шахтерами и смерть Табакова, письмо президенту и дачные домики - все за вчера

Доброе утро!

Ну что, давайте наслаждаться кратковременным «теплом»? На этой неделе нас ждет оттепельная погода , но к выходным снова похолодает и будет морозно. Да уж, весна не торопится.

ВАЖНОЕ

Солигорск прощается с погибшими в шахте горняками . «Шахтеры — люди сплоченные, — говорят они. — Тот горизонт взрывоопасный. У тех, кто работает там, как и у других горняков, страх всегда присутствует. И никогда не верьте, что его нет. Каждый раз спускаясь в шахту, они преодолевают страх. Страх, тяжелая работа — за это они и получают такие деньги».

Маршрутчики, которые работали на нерегулярных междугородних рейсах, написали письмо президенту с просьбой приостановить действие закона «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Просьбу поддержали и подписались под письмом более 80 тысяч пассажиров. Наверное, такого количества подписей в Беларуси не собирали ни под одним обращением!

Мы узнали, сколько белорусов сидит без работы и какие вакансии предлагают им наниматели. На каждого аж по две приходится!

У Беларуси — первое золото Паралимпиады в Пхенчхане-2018 ! Нам его принесла лыжница Светлана Сахоненко, атлет из Новополоцка с нарушениями зрения. Свете не помешал даже форс-мажор во время гонки ! Это уже вторая медаль Сахоненко на нынешних Паралимпийских играх, ранее она завоевала бронзу в биатлоне.

А в Контиолахти завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону. Амбициозное возвращение на трассу Антона Шипулина и Уле-Эйнара Бьорндалена, победа Дарьи Домрачевой и другие итоги и герои финского этапа — здесь .

В Непале при посадке потерпел крушение пассажирский самолет . Погибли 50 человек, спасти удалось 17-ть.

Вчера умер Олег Табаков . «Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — от имени всех белорусов сказал президент. Собрали вот здесь цитаты Табакова о детстве, политике, театре, жизни и смерти. Прощай, кот Матроскин!..

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Смотрите, какой отличный наброс мнение ! Многодетная из Минска в свое время построила хорошую трешку в Сухарево всего за 15 тысяч долларов — и уже заработала на сдаче ее в аренду 24 тысячи. К «хейтерам» из Сети относится философски, потому что знает: ни один из них не отказался бы. «Когда видишь, как у нас в Беларуси ненавидят льготников, просто удивляешься. Если среди вас найдется доблестный герой, который мог построить фактически бесплатную квартиру и решил от нее отказаться — пусть первый бросит в меня камень. Ребята, да вы же просто не попали в этот поезд! И поэтому готовы разорвать меня на части — ту, которой больше повезло».

Мы узнали, что сразу после церемонии награждения «Снежного снайпера» Николай Лукашенко решил отдать свою награду — сертификат на тысячу рублей — школьникам из Языльской средней школы Стародорожского района. «Подошел к нашему ученику Кириллу Амельчене и отдал свой сертификат со словами: „Возьмите, это вашей команде“.

Задумались, куда пропала Ирина Понаровская. Помните эту шикарную певицу? Она давно не дает концертов, не общается с журналистами, ведет крайне затворнический образ жизни. По слухам, сейчас живет в Норвегии. Понаровская решила закрыться от мира, после того как несколько лет назад журналисты федеральных телеканалов обнародовали весьма странную и неоднозначную историю, связанную с ее приемной дочерью. Вот здесь подробности .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В последний день зимы трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о введении „весеннего перемирия“ с 5 марта. Но, по данным мониторинговой миссии ОБСЕ, режим прекращения огня нарушается. Мы поговорили со специальным представителем ОБСЕ, дипломатом с более чем 40-летним стажем Мартином Сайдиком о том, что предпринимается для примирения сторон .А еще — о Москве, Киеве и его дочери-певице.

Пообщались с академиком, который более 40 лет он изучает деревянную архитектуру Беларуси — это, говорит, феноменальное явление мировой культуры."Церкви на селе, несмотря ни на что — ни на войны, ни на социальные конфликты, — местные жители охраняли очень ревностно». Вот здесь у нас — деревянные храмы Беларуси, которые нужно увидеть .

Решили научиться планировать свои налоги. Это особенно актуально, когда вы продаете недвижимость, бизнес или другой дорогой актив: заплатить в бюджет в Беларуси 13% или в США 55% — разница ощутима. Рассказываем, о чем нужно помнить, чтобы неожиданно не стало очень «больно» .

А вот у нас первоклашка, которая на школьном утреннике спела «Лабутены» . «В исполнении ребенка, может, это неожиданно звучит, — признает мама школьницы. — Алеся не поклонница группы „Ленинград“, это единственная их песня, которую она знает». И слава богу!

Дачный сезон уже начинается — и участки в садовых товариществах активно покупаются и продаются. Рассказываем, какие домики сегодня можно быстро и недорого (от 3 тысяч рублей!) построить на этих участках .

Все новости понедельника, 12 марта

Кстати. Перед завтраком расскажем вам, что едят главы государств — а какие продукты, наоборот, исключают из меню. Помните: «…Суши я пробовал, кошмар — у нас собаки в деревне такое ели»? Ну-ка, ну-ка, кто это сказал?..

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