Прощание с шахтерами и смерть Табакова, письмо президенту и дачные домики - все за вчера

Ну что, давайте наслаждаться кратковременным «теплом»? На этой неделе нас ждет оттепельная погода, но к выходным снова похолодает и будет морозно. Да уж, весна не торопится.
ВАЖНОЕ
Солигорск прощается с погибшими в шахте горняками. «Шахтеры — люди сплоченные, — говорят они. — Тот горизонт взрывоопасный. У тех, кто работает там, как и у других горняков, страх всегда присутствует. И никогда не верьте, что его нет. Каждый раз спускаясь в шахту, они преодолевают страх. Страх, тяжелая работа — за это они и получают такие деньги».
Маршрутчики, которые работали на нерегулярных междугородних рейсах, написали письмо президенту с просьбой приостановить действие закона «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Просьбу поддержали и подписались под письмом более 80 тысяч пассажиров. Наверное, такого количества подписей в Беларуси не собирали ни под одним обращением!
А в Контиолахти завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону. Амбициозное возвращение на трассу Антона Шипулина и Уле-Эйнара Бьорндалена, победа Дарьи Домрачевой и другие итоги и герои финского этапа — здесь.
Смотрите, какой отличный наброс мнение! Многодетная из Минска в свое время построила хорошую трешку в Сухарево всего за 15 тысяч долларов — и уже заработала на сдаче ее в аренду 24 тысячи. К «хейтерам» из Сети относится философски, потому что знает: ни один из них не отказался бы. «Когда видишь, как у нас в Беларуси ненавидят льготников, просто удивляешься. Если среди вас найдется доблестный герой, который мог построить фактически бесплатную квартиру и решил от нее отказаться — пусть первый бросит в меня камень. Ребята, да вы же просто не попали в этот поезд! И поэтому готовы разорвать меня на части — ту, которой больше повезло».
Мы узнали, что сразу после церемонии награждения «Снежного снайпера» Николай Лукашенко решил отдать свою награду — сертификат на тысячу рублей — школьникам из Языльской средней школы Стародорожского района. «Подошел к нашему ученику Кириллу Амельчене и отдал свой сертификат со словами: „Возьмите, это вашей команде“.
Задумались, куда пропала Ирина Понаровская. Помните эту шикарную певицу? Она давно не дает концертов, не общается с журналистами, ведет крайне затворнический образ жизни. По слухам, сейчас живет в Норвегии. Понаровская решила закрыться от мира, после того как несколько лет назад журналисты федеральных телеканалов обнародовали весьма странную и неоднозначную историю, связанную с ее приемной дочерью. Вот здесь подробности.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
В последний день зимы трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о введении „весеннего перемирия“ с 5 марта. Но, по данным мониторинговой миссии ОБСЕ, режим прекращения огня нарушается. Мы поговорили со специальным представителем ОБСЕ, дипломатом с более чем 40-летним стажем Мартином Сайдиком о том, что предпринимается для примирения сторон.А еще — о Москве, Киеве и его дочери-певице.
Пообщались с академиком, который более 40 лет он изучает деревянную архитектуру Беларуси — это, говорит, феноменальное явление мировой культуры."Церкви на селе, несмотря ни на что — ни на войны, ни на социальные конфликты, — местные жители охраняли очень ревностно». Вот здесь у нас — деревянные храмы Беларуси, которые нужно увидеть.
Дачный сезон уже начинается — и участки в садовых товариществах активно покупаются и продаются. Рассказываем, какие домики сегодня можно быстро и недорого (от 3 тысяч рублей!) построить на этих участках.
Кстати. Перед завтраком расскажем вам, что едят главы государств — а какие продукты, наоборот, исключают из меню. Помните: «…Суши я пробовал, кошмар — у нас собаки в деревне такое ели»? Ну-ка, ну-ка, кто это сказал?..
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