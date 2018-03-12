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Минский ЦУМ полностью обновил витрины к весне
13.03.2018 16:14 — Новости Общества | Tut.by
Вчера минский ЦУМ полностью обновил витрины к весне. Как они выглядят — смотрите в фоторепортаже.
Весенние витрины в ЦУМе — продолжение совместного проекта универмага и карты «Халва» от МТБанка, который стартовал еще зимой. Теперь здесь появился и третий партнер — платежная система Mastercard.
Изменился сейчас и сам подход оформления витрин. Каждая из них представляет собой анимированную страницу календаря с движущимися куклами вместо манекенов. Первая открылась 5 марта, а остальные — вчера.
В ГУМе же витрины
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Как они выглядят - смотрите в фоторепортаже.
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