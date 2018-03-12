Вчера минский ЦУМ полностью обновил витрины к весне. Как они выглядят — смотрите в фоторепортаже.

Фото предоставалено МТБанком

Весенние витрины в ЦУМе — продолжение совместного проекта универмага и карты «Халва» от МТБанка, который стартовал еще зимой. Теперь здесь появился и третий партнер — платежная система Mastercard.

Изменился сейчас и сам подход оформления витрин. Каждая из них представляет собой анимированную страницу календаря с движущимися куклами вместо манекенов. Первая открылась 5 марта, а остальные — вчера.















В ГУМе же витрины обновили раньше без привлечения партнеров и брендирования.