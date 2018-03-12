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В Гомеле установят пять современных детских площадок. Где - должны решить горожане

13.03.2018 16:29 — Новости Общества | Tut.by  
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К июню в Гомеле установят 5 новых современных детских игровых комплексов. Один — в городском парке, еще четыре — в жилых дворах, которые будут выбраны по предложениям жителей города.

Игровые площадки появятся Гомеле в рамках проекта «Сочный дворик», который реализует бренд «Сочный» при поддержке горисполкома.

20 детских площадок уже установлены в парках и во дворах Минска. Теперь дело — за обустройством дворов в областных центрах.

— В комплексах есть все, чтобы порадовать ребенка: горка, канат, «рукоход», качели с европейским сиденьем и многое другое, — обещают организаторы.

Если вы хотите, чтобы новая горка появилась именно в вашем дворе, нужно до 31 марта включительно отправить заявку на сайт проекта «Сочный дворик». Заявки принимают в свободной форме (рисунок, фотография, репортаж, рассказ, видео, снятое на телефон, флешмоб всем двором).

До 29 апреля организаторы и городские власти выберут четыре двора, где установят игровые комплексы. Итоги конкурса опубликуют 30 апреля на сайте проекта.

Площадки планируют установить в мае-июне.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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К июню в Гомеле установят 5 новых современных детских игровых комплексов. Один - в городском парке, еще четыре - в жилых дворах, которые будут выбраны оргкомитетом...

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