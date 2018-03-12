|
В Гомеле установят пять современных детских площадок. Где - должны решить горожане
13.03.2018 16:29 — Новости Общества | Tut.by
К июню в Гомеле установят 5 новых современных детских игровых комплексов. Один — в городском парке, еще четыре — в жилых дворах, которые будут выбраны по предложениям жителей города.
Игровые площадки появятся Гомеле в рамках проекта «Сочный дворик», который реализует бренд «Сочный» при поддержке горисполкома.
20 детских площадок уже установлены в парках и во дворах Минска. Теперь дело — за обустройством дворов в областных центрах.
— В комплексах есть все, чтобы порадовать ребенка: горка, канат, «рукоход», качели с европейским сиденьем и многое другое, — обещают организаторы.
Если вы хотите, чтобы новая горка появилась именно в вашем дворе, нужно до 31 марта включительно отправить заявку на сайт проекта
До 29 апреля организаторы и городские власти выберут четыре двора, где установят игровые комплексы. Итоги конкурса опубликуют 30 апреля на сайте проекта.
Площадки планируют установить в мае-июне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К июню в Гомеле установят 5 новых современных детских игровых комплексов. Один - в городском парке, еще четыре - в жилых дворах, которые будут выбраны оргкомитетом...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии