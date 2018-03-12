В Полоцке стая собак напала на местного жителя Алексея Буховецкого. Инцидент произошел днем 11 марта возле городской заготовительной конторы на улице Сушкова. Один пес укусил мужчину за ногу и порвал ему брюки. Пришлось вызвать скорую, она доставила пострадавшего в больницу. О происшествии он сам рассказал в соцсетях.

Фото: Алексей Буховецкий

— Я живу недалеко от заготконторы, проходил мимо и даже не заметил, как меня окружили собаки. Старался стоять тихо и не делать резких движений, чтобы не провоцировать их, но одна собака все-таки подбежала сзади и укусила за ногу. Врачи сделали укол от бешенства, сказали ходить на перевязки и на уколы до самого лета, — рассказал Алексей Буховецкий порталу gorod214.by.

Сторож заготовительной конторы заявил Буховецкому, что он никакого отношения к бродячим собакам не имеет. Руководство предприятия, возле которого бегала стая, отреагировало на инцидент так:

— К директору конторы я пошел на следующий день. Она сказала, что ее вины в произошедшем нет. Сама, мол, уже давно в ЖКХ пишет, чтобы разобрались с бродячими собаками. Но я неоднократно видел, как их возле этого предприятия прикармливают. Сторожу ведь выгодно: территория большая, вот пусть собаки ее и охраняют. Но там ведь дети часто ходят в ближайшую школу.

Фото: Алексей Буховецкий

Полочане пишут в соцсетях, что это уже не первый случай агрессивного поведения бродячих собак в этом районе.