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ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее из-за непогоды

16.03.2018 10:37 — Новости Общества | БелТА  
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ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее из-за непогоды
Фото из архива

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее из-за непогоды, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

В предстоящие выходные на части территории Беларуси прогнозируется неблагоприятная погода: снег, значительное понижение температуры, гололедица. "Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения безоговорочно следовать правилам и соблюдать повышенные меры безопасности на дороге. Водителям в первую очередь необходимо выбирать безопасную скорость, избегать резких торможений особенно на закруглениях дорог, увеличить дистанцию и боковой интервал движения, отказаться от необдуманных маневров", - отметили в ГАИ.

Пешеходы также должны проявлять повышенную осторожность. "Переходите дорогу только в установленных местах. Перед выходом на проезжую часть убедитесь, что все автомобили успели остановиться. Аккуратно приближайтесь к краю проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса. Будьте внимательны во дворах. Обозначайте себя световозвращающими элементами", - порекомендовали в ГАИ.

Работа Госавтоинспекции в связи со сложными и опасными метеорологическими явлениями организована по усиленному варианту несения службы. Личный состав дорожно-патрульной службы ориентирован на помощь водителям и пешеходам, на обеспечение безопасных условий движения.-0-

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Теги: Минск
 
 
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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее из-за непогоды, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси. В предстоящие выходные на...

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