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Министерство образования объяснило, почему подорожало обучение в вузах

16.03.2018 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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В феврале-марте белорусские вузы подняли стоимость обучение для платников. Министерство образования объяснило почему.

Стоимость обучения выросла не более, чем на 10%, отмечают в ведомстве. В вузах, подчиненных министерству образования, подорожание в среднем составило 7,8% (от 4,9 до 9,6%). Цена второго семестра в среднем увеличилась на 74,8 рубля по сравнению с первым.

Как объясняют в министерстве, подорожание обучения связано с ростом тарифов на коммунальные и другие услуги. Кроме того, выросли зарплаты. Ставка первого разряда с сентября поднялась с 31 рубля до 33, были увеличены размеры корректирующих коэффициентов к тарифным ставкам работников (1−17 разряда), повышены оклады профессорско-преподавательского состава.

Минобр напоминает, что в вузах есть гибкая система скидок, студентам также могут предоставлять рассрочку.

 
 
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В феврале-марте белорусские вузы подняли стоимость обучение для платников. Министерство образования объяснило почему.

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