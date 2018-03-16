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Не Белая Россия, приключения бабушки и жесткий досмотр в аэропорту - интересное за вчера
17.03.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Странная какая-то середина марта: сегодня ночью в некоторых районах страны было до -19°С, днем даже на юге —
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Странная какая-то середина марта: сегодня ночью в некоторых районах страны было до -19°С, днем даже на юге - снег и метель. Зима!
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