Не Белая Россия, приключения бабушки и жесткий досмотр в аэропорту - интересное за вчера

Доброе утро!

Странная какая-то середина марта: сегодня ночью в некоторых районах страны было до -19°С, днем даже на юге — снег и метель . Зима!

ВАЖНОЕ

Вчера Лидия Графеева принесла Беларуси уже 10-ю медаль Паралимпиады , завоевав бронзу в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменок с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Президент выразил восхищение выступлением белорусских паралимпийцев на Играх в Пхенчхане и назвал их достижения подвигом . «Я просто влюбился в этих людей. Это же мужественные люди! Как они борются! Если бы наши спортсмены „без ограничений“ так выступали, у нас бы по 30−40 медалей было».





ВВП Беларуси за два месяца вырос на 5,6% . И это хорошо!

Нацбанк запретил банкам дарить своим вкладчикам подарки. Жаль, те такую креативность проявляли на фоне длительного снижения ставок по депозитам!

Абитуриенты, новости для вас: министерство образования установило минимальный порог баллов на ЦТ-2018 , а заодно объяснило, почему белорусские вузы подняли стоимость обучения для платников.

Посмотрели, как наша страна выглядит в рейтинге автомобилизации. Оказывается, белорусы покупают совсем мало новых машин покупают — и вот какие марки предпочитают .

А в Волковыске подтверждено уже 24 случая кори — и вот что вам нужно о ней знать .

ПОПУЛЯРНОЕ

В Китае началась кампания по изменению названия белорусского государства . Раньше на китайском наша страна называлась Белая Россия или Белоруссия, теперь будет Беларусь. Инициатором переименования стал посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.





Помните историю спасения женщины, прыгнувшей при пожаре с 7-го этажа? Когда очевидцы поймали ее на натянутый плед? Рассказываем, чем все закончилось .

Гомельская бабушка неплохо так сходила за хлебушком: ушла в магазин — а нашлась в Сочи. Как так вышло — рассказываем здесь .

Странная история: в аэропорту Вильнюса белоруску заподозрили в провозе наркотиков и насильно сделали эндоскопию . А потом извинились и пригласили приезжать еще. Но там пока мало что понятно, будем разбираться.

А на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии сломалась канатная дорога — и людей просто выкидывало из сидений. Как это было — вот здесь в видео . Очень жестком, предупреждаем.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Пообщались с Сергеем Долидовичем — единственным в мире лыжником, который принимал участие в семи Олимпиадах. Для подготовки к Играм в Корее 44-летний белорус деньги собирал на краудфандинговой платформе. Рекордная Олимпиада для народного спортсмена состоялась, но по состоянию здоровья Долидович снялся с первой же гонки. А позже заявил , что готов вернуть деньги тем, кто разочарован его выступлением — но никто, оказывается, пока не попросил. Поговорили обо всем этом и том, почему наш биатлон и лыжные гонки скоро могут достигнуть дна .

В Хотимском районе «цены на некоторые продукты взвинтили дальше некуда», заявил президент в начале марта правительству. Областные власти говорят, что провели проверку, сравнили цены, но чтобы кто-то из продавцов злоупотреблял надбавками, не заметили. Мы тоже посмотрели, что там почем продают и как отличаются цены в райцентре от столичных .





Минкульт объявил конкурс на организацию и проведение юбилейного, 25-го Минского международного кинофестиваля «Лiстапад». Вот здесь мы на пальцах объясняем вам , что стоит за этими словами и почему такой подход может убить главный фестиваль страны.

Побывали в гостях у 95-летней бывшей библиотекаря из Елизово. Ну и что здесь такого, спросите вы? А вот прочтите, как всего одна женщина смогла сделать маленький поселок культурным центром области .

А к Порошенко вчера в гости приезжал известный французский актер Жан Рено. Мы и вспомнили, с какими знаменитостями мировой величины из сферы кино, шоу-бизнеса и спорта встречались главы государств — и зачем .

И посмотрите, какой забавный фотопроект : фотограф из Дании устала от идеальных фотографий на сайтах знакомств и в погоне за «чем-то реальным» решила сделать серию интимных фото про знакомства в Тиндере.

Все новости пятницы, 16 марта

Кстати. Налоговики продолжают искать тех, кто живет не по средствам. Раньше просили сообщать о нелегальных таксистах, а также о тех, кто нелегально сдает квартиры и гаражи. Теперь принялись за нелегально работающих. Куда сообщить, рассказываем здесь — если это, конечно, не противоречит вашим моральным принципам.

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