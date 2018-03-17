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В Борисовском районе 25-летнего парня обвиняют в убийстве двух человек
17.03.2018 23:07 — Новости Общества | Tut.by
Прокуратура Минской области санкционировала заключение под стражу 25-летнего жителя деревни Новосады Борисовского района, обвиняемого в убийстве двух человек, сообщил БелаПАН заместитель областного прокурора Александр Белицкий.
Уголовное дело было возбуждено 6 марта Борисовским РОСК.
Напомним, информация о смерти двух братьев 1972 и 1990 годов рождения с признаками криминального характера в своем доме в Борисовском районе поступила в правоохранительные органы утром 6 марта от родственницы.
В результате проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержали неработающего местного жителя 1992 года рождения.
По предварительным данным, как сообщало следствие, подозреваемый, проживающий по соседству, накануне находился в доме у потерпевших. В результате возникшего на почве распития спиртных напитков конфликта он нанес им множественные удары топором. «Не менее 10 ударов по голове и туловищу», — уточнил зампрокурора Минской области.
От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.
Дело принято к производству Следственным управлением УСК по Минской области.
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Прокуратура Минской области санкционировала заключение под стражу 25-летнего жителя деревни Новосады Борисовского района, обвиняемого в убийстве двух человек.
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