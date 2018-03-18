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Немного мороза и полнедели до весны. Какой будет погода в Могилеве
19.03.2018 08:43 — Новости Общества | Tut.by
Вы ждете весны так же, как мы? Тогда давайте замрем в предвкушении и вместе скрестим пальцы: в воскресенье прогнозируют уже +6°С. Первая половина недели будет еще слегка морозной и даже с мокрым снегом. А в пятницу столбик термометра уже должен подняться выше нуля.
Сегодня, 19 марта, будет солнечно. Днем — -1°С, к ночи — до -8°С.
Во вторник погода не изменится: солнечно, максимум — -1°С и более сильный мороз утром и вечером.
А вот в среду, 21 марта, температура воздуха днем будет уже нулевой. Правда, прогнозируют пасмурное небо, а вечером — даже метель.
Четверг тоже «обрадует» мокрым снегом где-то в середине дня. Столбик термометра поднимется не выше нуля.
В пятницу, 23 марта, снова прогнозируют мокрый снег — с середины дня до ночи — и пасмурную погоду. Правда, будет уже +2°С, но радоваться, пожалуй, не стоит: на дорогах должна быть снежная «каша».
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По предварительным данным, в воскресенье будет уже +6 градусов.
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