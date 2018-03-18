Немного мороза и полнедели до весны. Какой будет погода в Могилеве

Вы ждете весны так же, как мы? Тогда давайте замрем в предвкушении и вместе скрестим пальцы: в воскресенье прогнозируют уже +6°С. Первая половина недели будет еще слегка морозной и даже с мокрым снегом. А в пятницу столбик термометра уже должен подняться выше нуля.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 19 марта, будет солнечно. Днем — -1°С, к ночи — до -8°С.

Во вторник погода не изменится: солнечно, максимум — -1°С и более сильный мороз утром и вечером.

А вот в среду, 21 марта, температура воздуха днем будет уже нулевой. Правда, прогнозируют пасмурное небо, а вечером — даже метель.

Четверг тоже «обрадует» мокрым снегом где-то в середине дня. Столбик термометра поднимется не выше нуля.

В пятницу, 23 марта, снова прогнозируют мокрый снег — с середины дня до ночи — и пасмурную погоду. Правда, будет уже +2°С, но радоваться, пожалуй, не стоит: на дорогах должна быть снежная «каша».

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