Погода на неделю: морозы пойдут на спад и к выходным потеплеет

На этой неделе морозы постепенно пойдут на спад, и к выходным потеплеет. В течение рабочей недели сохранится пониженный температурный режим, по ночам еще будет морозно, но в дневные часы воздух будет прогреваться. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

20 марта, во вторник, погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем в северных и юго-восточных районах республики скажется влияние малоактивных фронтальных разделов. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Витебской и Гомельской областей пройдет небольшой снег. На дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до −5...11°С, по юго-востоку страны воздух охладится до −12...15°С, максимальная температура днем составит −3...+3°С.

В среду, 21 марта, под влиянием фронтального раздела ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории Беларуси пройдет кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до −5...11°С, максимальная температура днем составит −3...+3°С.

22 марта, в четверг, преимущественно по северной половине страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах Беларуси ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью опустится до −6...12°С, местами при прояснениях воздух охладится до −13...15°С, максимальная температура днем составит −2...+4°С.

В пятницу, 23 марта, преимущественно по северной половине страны ожидается кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −1...7°С, местами при прояснениях воздух охладится до −8...11°С, максимальная температура днем −1...+5°С.

К выходным среднесуточная температура вернется в норму, при этом в ночные часы будет слабо подмораживать, а дневная температура будет положительной.

24−25 марта, в субботу и воскресенье, в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром местами слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −1... 8°С, максимальная температура днем +1...7°С.

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