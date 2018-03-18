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В Беларуси к выходным потеплеет

19.03.2018 12:17 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси к выходным потеплеет
Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к выходным потеплеет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе морозы постепенно пойдут на спад, и к выходным потеплеет. В течение рабочей недели сохранится пониженный температурный режим, по ночам еще будут морозы, но в дневные часы воздух будет прогреваться", - сказали в Гидромете.

Во вторник, 20 марта, погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем в северных и юго-восточных районах страны скажется влияние малоактивных фронтальных разделов. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Витебской и Гомельской областей пройдет небольшой снег. На дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха ночью понизится до 5-11 градусов мороза, по юго-востоку страны воздух охладится до минус 12-15 градусов. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.

Под влиянием фронтального раздела ночью 21 марта в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег. На дорогах местами возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов мороза, днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.

В четверг, 22 марта, преимущественно по северной части страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 6-12 градусов мороза, местами при прояснениях воздух охладится до минус 13-15 градусов. Днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.

В пятницу, 23 марта, преимущественно по северной части страны ожидается кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, местами при прояснениях - минус 8-11 градусов. Днем будет от минус 1 до плюс 5 градусов.

"К выходным в ночные часы будут небольшие морозы, а дневная температура будет положительной", - отметили в Гидромете. В субботу и воскресенье в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром местами возможны слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов ниже нуля, днем - 1-7 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к выходным потеплеет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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