ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Налоговый инспектор в Бресте получил взятку элитным алкоголем

19.03.2018 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте расследуется уголовное дело по факту получения взятки налоговым инспектором, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

33-летний мужчина работал главным налоговым инспектором инспекции МНС и в конце января уличил брестчанина в занятии незаконной предпринимательской деятельностью. Вместо того чтобы применить к нарушителю санкции, инспектор принял от него взятку в виде трех бутылок элитного алкоголя.

В отношении налоговика возбуждено уголовное дело за получение взятки. Ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте расследуется уголовное дело по факту получения взятки налоговым инспектором.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске будут судить компанию, которую обвиняют в жестоком убийстве четырехлетней давности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика