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Налоговый инспектор в Бресте получил взятку элитным алкоголем
19.03.2018 13:39 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте расследуется уголовное дело по факту получения взятки налоговым инспектором, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
33-летний мужчина работал главным налоговым инспектором инспекции МНС и в конце января уличил брестчанина в занятии незаконной предпринимательской деятельностью. Вместо того чтобы применить к нарушителю санкции, инспектор принял от него взятку в виде трех бутылок элитного алкоголя.
В отношении налоговика возбуждено уголовное дело за получение взятки. Ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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В Бресте расследуется уголовное дело по факту получения взятки налоговым инспектором.
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