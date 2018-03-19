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В Гродно бизнесмен, чтобы получить кредит, завышал в документах прибыль своей фирмы в сотню раз

20.03.2018 14:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Директор гродненской фирмы по производству пластиковых окон предоставил в банк фиктивные документы для получения кредитов. Прибыль фирмы в них он завышал в 10−100 раз, сообщает Комитет госконтроля.


Оперативники провели проверку деятельности директора (он же соучредитель) фирмы, занимавшейся производством пластиковых окон, и установили, что он решил расширить свой бизнес за счет получения банковских кредитов (дважды по 30 тысяч евро). Чтобы сумма кредитов была побольше, он представлял в банк документы о завышенной в 10−100 раз прибыли. Эту нестыковку выявили, проанализировав сведения, представляемые бизнесменом в налоговые органы.

Кстати, коммерсант не намеревался возвращать банку всю кредитную сумму. Об этом свидетельствует тот факт, что он вывез из Беларуси оборудование, находившееся в залоге у банка. В настоящее время сумма долгов перед банком превышает 30 тысяч евро.

В отношении директора возбуждено уголовное дело за выманивание кредита или субсидии. Идет следствие.

 
 
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Директор гродненской фирмы по производству пластиковых окон предоставил в банк фиктивные документы для получения кредитов. Прибыль фирмы он завышал в 10−100 раз.
 
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