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МВД снова вернулось к теме химической кастрации педофилов

21.03.2018 17:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Дорожную карту по борьбе с насилием над детьми в Беларуси планируется подготовить к лету, сообщил 21 марта начальник второго отдела второго управления Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Владимир Олюшкевич на тренинге по теме противодействия торговле людьми и миграции. Подробности рассказывает БЕЛТА.


Фото: Reuters

Разрабатываемая по инициативе МВД дорожная карта затрагивает деятельность многих структур. Она «на системной основе поможет бороться с педофилией».

— Там будет и внесение изменений в нормативные акты, а также каждому министерству и ведомству будут определены направления для работы в данной области. В настоящий момент карта в стадии проработки. В ближайшее время, до лета, планируется ее подготовить, — рассказал Владимир Олюшкевич.

Дорожная карта — это условное название. Возможно, это будет законодательный акт, возможно, программа. Сейчас заинтересованные ведомства определяют, какой это будет итоговый документ, — говорят в МВД.

Сейчас ответственность за деяния в сфере эксплуатации детей раздроблена в различных статьях Уголовного кодекса и не соответствует тяжести действий педофилов, считают в МВД.

— За 5 лет 77 детей — более 40% несовершеннолетних жертв торговли людьми — были вовлечены в подконтрольную проституцию. Но преступники понесли ответственность за обычное сутенерство, — привел пример Олюшкевич. — Также на данный момент нами выявлены два ребенка, которые вовлекались в занятие попрошайничеством, использовались взрослыми. Мы считаем, что это форма эксплуатации и эти факты надо отнести к торговле людьми. Но виновные по данным направлениям несут ответственность только за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение.

«В мире существуют такие меры в отношении педофилов, как химическая кастрация, ведение базы данных педофилов, ответственность за груминг, коллекционирование детской порнографии. В некоторых странах есть информирование о проживающих рядом с детскими учреждениями педофилах, к примеру, в США, Польше, Великобритании. Мы хотим также взять на вооружение данные методы», — сказал представитель МВД.

Напомним, количество преступлений против половой неприкосновенности и свободы детей увеличилось за последние пять лет в 15 раз. МВД не раз предлагало ввести ответственность за хранение детской порнографии и груминг. Но некоторые органы госуправления пока не поддержали инициативу.

Число подобных преступлений за 2017 год возросло сразу на 84%. Дети становились жертвами насилия 581 раз, и больше половины случаев — это тяжкие и особо тяжкие преступления.

Ведомство предлагает внести изменения в Уголовный кодекс и ввести ответственность за хранение детской порнографии, а также за груминг (установление психологического контакта с подростками ради сексуальных отношений).

Сейчас на сайте МВД проводится опрос. У белорусов интересуются, как они относятся к существующему наказанию за педофилию (максимум 15 лет лишения свободы), введению уроков безопасности в школьную программу. А также нужны ли дополнительные меры наказания (например, химическая кастрация) и открытая база с именами осужденных за насилие над детьми.

 
 
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Разрабатываемая по инициативе МВД дорожная карта, которая "на системной основе поможет бороться с педофилией", появится к лету
 
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