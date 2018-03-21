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Албания отменила визы для белорусов на туристический сезон 2018 года
22.03.2018 12:51 — Новости Общества | БелТА
22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы смогут посетить Албанию без визы в туристическом сезоне 2018 года. Это следует из информации, размещенной в официальном Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Албании, сообщает БЕЛТА.
С 1 апреля по 31 октября 2018 года Албания вводит безвизовый режим для граждан России, Саудовской Аравии, Беларуси, Грузии, Катара, Омана, Китая и Бахрейна.
Подобные решения, в том числе в отношении Беларуси, власти Албании принимали и в предыдущие годы.-0-
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22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы смогут посетить Албанию без визы в туристическом сезоне 2018 года. Это следует из информации, размещенной в официальном...
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