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В Витебской области прокуратура нашла нарушения в функционировании мест погребения, захоронений жертв войн и воинских захоронений
13.04.2018 15:58 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 13 марта. Прокуратура Витебской области обнаружила нарушения в функционировании мест погребения, захоронений жертв войн и воинских захоронений.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси, проверено исполнение законодательства о функционировании общественных, вероисповедных мест погребения, воинских захоронений и захоронений жертв войн. В Браславском, Глубокском, Ушачском, Шарковщинском, Чашникском и других районах прокуроры установили нарушения при инвентаризации мест погребения, призванной выявлять самовольные захоронения, территории с разрушенными надмогильными сооружениями, не подлежащими восстановлению.
Положения о государственном учете участков для захоронения, как того требует законодательство, часто не выполняли в Дубровенском, Шарковщинском, Чашникском районах. Это не позволило сформировать полную централизованную автоматизированную информационную систему "Регистр населения", в основу которой положена база персональных данных физических лиц, в том числе о месте захоронения.
В Бешенковичском, Городокском, Шумилинском, Витебском, Ушачском районах обнаружены многочисленные недостатки при благоустройстве мест погребения. Так, ряд кладбищ не был оборудован площадками для временного хранения отходов, что привело к свалкам мусора, складированию остатков использованных ритуальных принадлежностей на месте погребения или за его пределами, в том числе недалеко от жилых домов в деревнях. Несвоевременно удаляли грозившие обвалом деревья, ремонтировали ограждения.
В Глубокском, Поставском, Шарковщинском, Браславском районах не всегда были определены границы территорий, занятых старыми могилами, и решена их правовая судьба. Имелись неучтенные захоронения в заброшенном состоянии и с поврежденными надгробиями.
В Миорском и Россонском районах не все местные советы депутатов закрыли места погребения, где длительное время не производились захоронения. А по большинству используемых кладбищ не оформлены документы, удостоверяющие права на земельные участки.
Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, местные власти в Витебске, Полоцке, Глубокском и Миорском районах не организовали должным образом работу по выявлению территорий, которым может быть присвоен статус историко-мемориального места погребения. Поэтому прокуроры предложили рассмотреть этот вопрос на уровне Витебского облисполкома.
По результатам проверок органы прокуратуры Витебской области подготовили более 15 актов надзора. Прокуратура области внесла соответствующее представление в облисполком. Потребовала устранить обнаруженные нарушения, привлечь виновных лиц к ответственности.
Вячеслав Будкевич. БелаПАН.
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В Витебской области прокуратура нашла нарушения в функционировании мест погребения, захоронений жертв войн и воинских захоронений
Минск, 13 марта. Прокуратура Витебской области обнаружила нарушения в функционировании мест погребения, захоронений жертв войн и воинских захоронений. Как...
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