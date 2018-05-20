Международный день космоса
1091— произошло первое зарегистрированное на Руси затмение Солнца
1991— в Минске создана Международная ассоциация белорусистов
Кто родился: поэт Данте Алигьери, актер Олег Фомин, актриса Любовь Полищук
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21 мая
21.05.2018 — Новости Общества | Единство
Международный день космоса
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Международный день космоса1091— произошло первое зарегистрированное на Руси затмение Солнца1991— в Минске создана Международная ассоциация белорусистов Кто...
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