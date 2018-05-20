На стройке в Несвиже нашли останки 150 человек

В конце апреля в районе продолжения улицы Советской во время строительства нового микрорайона экскаватор выкопал кости. За три недели из земли были извлечены останки более 150 человек, сообщает МЛЫН.BY со ссылкой на военного комиссара Несвижского и Копыльского районов подполковник Андрея Морозова.



Фото: mlyn.by

— Поисковый батальон начал работать 2 мая, поиски останков в месте массового расстрела времен Великой Отечественной войны продолжаются. Останки частично идентифицированы. Это были мирные жители, в том числе женщины и дети, а также 14 военнопленных. Они могли быть расстреляны в период с 1941 по 1943 год.

Сколько еще останков найдет поисковый батальон, неизвестно. Известно, что в годы войны на территории района были замучены и расстреляны более 10 тысяч человек, из них около 1 тыс. детей до 14 лет и около 2700 женщин.