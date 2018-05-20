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На стройке в Несвиже нашли останки 150 человек
21.05.2018 13:17 — Новости Общества | Tut.by
В конце апреля в районе продолжения улицы Советской во время строительства нового микрорайона экскаватор выкопал кости. За три недели из земли были извлечены останки более 150 человек,
— Поисковый батальон начал работать 2 мая, поиски останков в месте массового расстрела времен Великой Отечественной войны продолжаются. Останки частично идентифицированы. Это были мирные жители, в том числе женщины и дети, а также 14 военнопленных. Они могли быть расстреляны в период с 1941 по 1943 год.
Сколько еще останков найдет поисковый батальон, неизвестно. Известно, что в годы войны на территории района были замучены и расстреляны более 10 тысяч человек, из них около 1 тыс. детей до 14 лет и около 2700 женщин.
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Останки частично идентифицированы.
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