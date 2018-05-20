ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На стройке в Несвиже нашли останки 150 человек

21.05.2018 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В конце апреля в районе продолжения улицы Советской во время строительства нового микрорайона экскаватор выкопал кости. За три недели из земли были извлечены останки более 150 человек, сообщает МЛЫН.BY со ссылкой на военного комиссара Несвижского и Копыльского районов подполковник Андрея Морозова.


Фото: mlyn.by

— Поисковый батальон начал работать 2 мая, поиски останков в месте массового расстрела времен Великой Отечественной войны продолжаются. Останки частично идентифицированы. Это были мирные жители, в том числе женщины и дети, а также 14 военнопленных. Они могли быть расстреляны в период с 1941 по 1943 год.

Сколько еще останков найдет поисковый батальон, неизвестно. Известно, что в годы войны на территории района были замучены и расстреляны более 10 тысяч человек, из них около 1 тыс. детей до 14 лет и около 2700 женщин.

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Останки частично идентифицированы.
 
Новости дня
Новости общества
 
Неустойчивая погода ждет белорусов на этой неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика