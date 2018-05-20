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Бывший министр образования возглавил Институт бизнеса БГУ
21.05.2018 14:33 — Новости Общества | Tut.by
Бывший министр образования историк Петр Бригадин стал директором Института бизнеса БГУ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе университета.
Доктору исторических наук Петру Бригадину 68 лет. В 1971 году окончил исторический факультет БГУ. В 1975−1978 годах учился в аспирантуре БГУ, по окончании которой защитил кандидатскую диссертацию по теме «Комсомол Белоруссии — активный помощник партии в культурном строительстве (1966−1970 гг.)». В докторской диссертации Петр Бригадин исследовал тему «Эсеры в Беларуси (конец XIX в. — февраль 1917 г.)».
В 2000 году Петр Бригадин стал ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь, затем — министром образования (2001−2003 гг.). С 2003 года возглавлял Государственный институт управления и социальных технологий БГУ.
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Новообразованный институт бизнеса будет готовить студентов по пяти специальностям и направлениям: маркетинг, менеджмент, бизнес-администрирование, логистика, управление информационными ресурсами.
Почему Институт бизнеса БГУ возглавил историк? «Он управленец в первую очередь. У Бригадина очень широкий административный опыт», — пояснили в пресс-службе.
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Его директором стал Петр Бригадин - историк, глава ГИУСТ БГУ с 2003 года.
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