"Как при Хрущеве". Десятки католических и православных семинаристов получили повестки из военкоматов

Десятки будущих католических и православных священников по всей Беларуси получили повестки в военкомат. Среди призывников один католический священник, который уже закончил семинарию и служит в кафедральном костеле Гродно. В Министерстве обороны говорят, что вызывают в рамках закона.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«Это первый раз такая ситуация»

Повестки в военкомат получили около 20 клириков католической высшей духовной семинарии в Гродно, несколько воспитанников католической семинарии в Пинске, десятки студентов православной духовной семинарии в Жировичах. В эти дни учащиеся проходят медицинскую комиссию. В кругах духовенства говорят, что это исключительный случай.

«Первый раз такая ситуация. Никогда раньше такого не было. Вставали одиночные проблемы, если они [в военкомате] забыли о каком-то священнике или семинаристе, по нашей вине или их», — говорит ответственный за СМИ по Гродненской епархии ксендз Юрий Мартинович .

По его словам, повестки получили все воспитанники семинарии, которым не исполнилось 27 лет и которые не имеют серьезных проблем со здоровьем, а также один священник, которому 27 исполнится вскоре.

Всего в Гродненской семинарии обучаются около 25 семинаристов, преподают около 50 священников.

Как сообщил «Радыё Свабода» председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви (Белорусского экзархата Московского патриархата) протоиерей Сергий Лепин, в Минской духовной академии повестки пришли 18 учащимся. Двое уже получили отсрочку по семейным обстоятельствам.

Вызовы от военкомата получили не только студенты всех православных духовных школ, но и молодые священники и диаконы, которые по возрасту подпадают под призыв, говорит протоиерей Сергий Лепин.

«Выглядит, как будто все реально»

Известно, что в некоторых повестках указана дата 28 мая, когда призывники должны приехать в военкомат по месту регистрации с вещами.

«На сегодня выглядит так, как будто они все должны идти в армию. Они получили повестки, будто все реально, как будто их направляют», — говорит ксендз Юрий Мартинович.

Для православных клириков нынешние повестки — тоже неожиданность.

Ранее действовала отсрочка

Как удалось выяснить «Радыё Свабода», в отношении католических и православных семинаристов и священников ранее действовала отсрочка от призыва в армию.

Руководство семинарий направляло списки учащихся в государственные органы, и клириков не призывали в армию. Исключения случались, когда кого-то случайно не включали в список. Но такие оплошности быстро исправлялись. Такие списки из Гродненской семинарии отправили еще прошлым летом.

«Мы готовили списки студентов, которые нуждаются в отсрочке, и передавали их в Аппарат уполномоченного по делам религий и национальностей. Там готовился проект указа, который далее согласовывался в Администрации президента и даже с самим президентом. В этом году мы вовремя подали списки, но, несмотря на это, имеем то, что имеем», — говорит Сергий Лепин.

«Раньше клирикам давали отсрочки от армии, пока они не закончат учиться в семинарии. Если же семинарист не стал священником, не успел жениться, то шел в армию. Были такие случаи. Но чтобы призывали действующего священника — такого не было. Только при Хрущеве в начале 1960-х годов существовала подобная ситуация, когда всех учащихся Жировичской семинарии забрали в армию, а семинарию закрыли», — говорит настоятель гродненского Свято-Покровского собора отец Георгий Рой.

«Мы обратились в Министерство обороны за объяснением, но пока еще не получили его. Надеемся, что речь идет о какой-то технической несогласованности», — говорит протоиерей Сергий Лепин.

Известно, что и католические иерархи обратились по этому вопросу в Министерство обороны.

Часть призванных семинаристов до сих пор верит, что это ошибка и ситуация разрешится положительно — мол, просто пройдут медицинскую комиссию, а дальше продолжат обучение.

«Если нет оснований для отсрочек, то вызывают»

В Лидском военкомате «Радыё Свабода» отказались комментировать ситуацию с призывом семинаристов. В Гродненском ответили, что никого не призывали.

Руководитель пресс-службы Министерства обороны Владимир Макаров сказал только, что они «действуют в рамках законодательства».

«Если нет оснований для отсрочек, то вызывают. И если, как вы говорите, кого-то призывают, то все делается в рамках законодательства», — заявил Макаров.