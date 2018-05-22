Включаем ближний свет

Для привлечения внимания к детской дорожной безопасности Госавтоинспекция накануне летних каникул традиционно проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!». Оно пройдет по всей республике с 25 мая по 5 июня. В этот период всем водителям в светлое время суток необходимо включать ближний свет фар. За невыполнение данного требования Правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до двух базовых величин.

С начала года на дорогах Могилёвской области пострадало 12 детей.