Эксперт-криминалист





Весной прошлого года судебная коллегия по уголовным делам Могилёвского областного суда вынесла приговор людям, которые совершили свое страшное преступление более чем за 15 лет до этого. В сентябре 2001 года в своем офисе был жестоко убит бобруйский бизнесмен, после чего бандиты совершили разбойное нападение на его квартиру. Только по счастливой случайности удалось выжить жене и трехлетней дочери предпринимателя, 11-летнего сына спасти не удалось. Задержать преступников тогда не получилось — они успели уехать в Россию. На след бандитов вышли лишь спустя почти 11 лет. Их вычислили по отпечаткам пальцев, оставленным на месте преступления в Бобруйске. Эти «пальчики» в 2012 году обнаружили в своей базе данных российские криминалисты. Правда, у обоих фигурантов фамилии оказались совсем другими, не теми, под которыми они были известны в Бобруйске. Для идентификации их личностей белорусские правоохранители обратились к коллегам из России с просьбой еще раз снять отпечатки пальцев, а также отправили запрос в Грузию, где жили родители преступников — те сдали кровь для проведения генетической экспертизы. В итоге это оказались действительно убийцы из Бобруйска, сделавшие себе в России липовые паспорта… Таким образом, это давнее дело было раскрыто во многом благодаря работе экспертов, сумевших тогда собрать все необходимые следы и сохранить их на такой долгий срок.

О том, что ни одно раскрытие преступления не обходится без работы экспертов-криминалистов, и о том, как именно работают эксперты, мы все, как нам кажется, знаем: благо, киностудии не устают штамповать детективы, а телеканалы всегда выделяют им лучшее эфирное время. В общем-то, в кино бывает всё просто и быстро: приехала бригада, эксперт нашел волосок, повертел-покрутил его, посветил-просканировал каким-нибудь хитрым приборчиком — и вот, пожалуйста, готов портрет преступника плюс его имя, домашний адрес и кличка любимого кота… Но в жизни, есть подозрение, не всё так, как в кино. О «настоящем» службы судебных экспертиз мы попросили рассказать эксперта экспертно-криминалистического сектора по Глусскому району экспертно-криминалистического отдела Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь старшего лейтенанта юстиции Сергея ПОЛОШОВЦА.

— Сергей Сергеевич, почему вы выбрали для себя довольно необычную и, мне так думается, сложную и ответственную профессию?

— Я всегда хотел быть военным, собирался поступать в Военную академию. Но в силу разных обстоятельств передумал и остановил свой выбор на следственно-экспертном факультете Академии МВД. Друг посоветовал профессию криминалиста. Что касается специфики, у нас, как и у всех, есть понятие «рабочее время». Но если происходит преступление, эксперт, понятное дело, выезжает, даже если это ночь или выходной. Наше дело не терпит отлагательства. Вообще, работа идет в группе, где главный — это следователь, именно ему предстоит вести дальнейшее расследование, в одной связке с ним работают оперативники и эксперт-криминалист.

— Что именно делает эксперт?

— Я как эксперт провожу осмотр мест происшествия: фиксирую обстановку с помощью фотоаппарата (где, что и как расположено, откуда могли прийти и куда уйти преступники), также в мою задачу входит обнаружение, фиксация и изъятие любых следов. Это следы орудий взлома, следы обуви, следы пальцев. При угонах транспортных средств или преступлениях, совершенных с помощью транспортных средств, — следы колес, шин. Следы биологического происхождения, например, кровь, микрочастицы, волосы. Волокна одежды: допустим, преступник лез через окно, зацепился за гвоздь, остался кусочек одежды или даже ниточка, потом, когда найдут эту одежду, можно определить, что эта нитка — именно с этой куртки или рубашки… В случаях взлома изымается лакокрасочное покрытие с двери. Например, ломиком взломана дверь, никаких отпечатков пальцев, никаких следов обуви преступник не оставил, но видно, что на двери наблюдается расслоение краски. Срезается этот слой краски, и когда будет найден предполагаемый преступник, а у него обнаружен и изъят ломик — экспертиза выяснит, имеется ли на кончике этого ломика краска и та ли это краска.

После работы непосредственно на месте происшествия я уже у себя в кабинете записываю соответствующую информацию в журналы, изготавливаю таблицу фотоснимков, чтобы было всё наглядно. Следователь описывает всё словесно, и это описание имеет отражение на фотографиях в моей таблице. Фотографируются любые следы, предметы, которые могут относиться к преступлению, причем используются разные способы фотосъемки. Например, если в комнате на месте преступления обнаружен след пальца руки или след обуви, делается фотография комнаты обзорно с разных сторон, чтобы было видно, где именно обнаружен след. Также фотографируется объект, на котором был оставлен этот след, например, стол, а потом и сам след. Только после этого он изымается, тоже фотографируется и описывается, чтобы не было какой-то подмены, опечатывается для хранения. При этом обязательно присутствуют понятые.

— Теперь понятно, почему в кино эксперты так много фотографируют. А что еще входит в ваши обязанности?

— Также моя работа — постановка на различные виды учета: дактилоскопический (база данных отпечатков и оттисков рук АДИС), АСПИ «Портрет-2005» (это, если говорить просто, огромная база данных, благодаря которой можно найти предполагаемого преступника по фотороботу, фотографии, видеосъемке и даже просто по словесному описанию), проведение и оформление судебных экспертиз. Я имею допуски, то есть право проводить семь видов экспертиз.

— Какие это экспертизы?

— Дактилоскопическая (отпечатки рук), трасологическая (самый большой раздел, это экспертиза различных следов — обуви, транспортных средств, перчаток, орудий взлома, а также пломбировочных устройств, повреждений на одежде и так далее), почерковедческая, портретная, баллистическая экспертизы, техническая экспертиза документов и экспертиза холодного и метательного оружия. Но в Глуске проводим только дактилоскопическую и трасологическую экспертизы.

— А с какими видами преступлений в Глусском районе эксперту приходится сталкиваться чаще всего?

— В основном кражи, проникновения в дом, причинение телесных повреждений, заявления о пропавших…

— Неужели в Глуске так много пропадает людей?

— Любое заявление о том, что пропал человек, рассматривается как исчезновение человека. Другое дело, что в Глуске в основном происходят случаи из серии «Мы с братом вчера выпивали, а сегодня он не пришел домой или ушел домой и пропал», — на самом деле брат где-то в другом конце района продолжает отдыхать. Но каждый такой случай, повторюсь, рассматривается как исчезновение человека. Бывали и действительно серьезные случаи, к счастью, благодаря проведению оперативно-розыскных мероприятий все люди находились.

— Как ведется работа по таким заявлениям?

— Мы, то есть группа, выезжаем, проводим осмотр, узнаем, при каких обстоятельствах человек пропал. Вообще, на каждый вид происшествия есть, если можно так сказать, определенный алгоритм действий. По без вести пропавшим работа ведется так, как будто это убийство. Родственники могут заявить, что пропал, но, сами понимаете, всякие бывают случаи. Поэтому обязательно изымаются следы пальцев рук пропавшего, биологические следы — то есть берется его зубная щетка, станок для бритья, это необходимо для проведения биологической экспертизы с целью установления личности. Изымается фотография — ее рассылают в сводку о розыске, образцы почерка — вдруг где-то «всплывет».

— А какие самые сложные случаи?

— Убийство. Это особо тяжкое преступление, за него полагается очень серьезное наказание, такие преступления имеют большой общественный резонанс. При совершении выездов на осмотры мест таких происшествий нельзя упустить ни малейшей детали, необходимо сработать по максимуму. Конечно, работать на совесть, тщательно эксперт должен на месте любого преступления, небрежность в нашем деле вообще недопустима, но в случае с убийством или тогда, когда причинены тяжкие телесные повреждения, психологически чувствуешь себя иначе. Ведь эксперт собирает улики, с помощью которых потом будет доказана чья-то причастность или непричастность к этому преступлению. Ситуации бывают разные, иногда виновный известен практически сразу. Например, двое выпивали, разошлись во мнениях, в итоге один хватается за нож… Но даже если явно установлен убийца, всё равно эксперт должен отработать по максимуму, чтобы все изъятые на месте преступления объекты стали вещественными доказательствами, чтобы они не утерялись, не испортились. Их надо правильно зафиксировать, изъять, описать, подобрать подходящую упаковку. К примеру, преступник не оставил отпечатков пальцев, но обнаружены потожировые следы — по ним можно определить геном. Но если вдруг шел дождь и предмет, на котором эти следы находятся, мокрый — его нужно сначала высушить и только потом упаковывать. Упаковал влажным — всё исчезнет, испортится, и эти следы уже нельзя будет использовать как доказательство.

— Для того чтобы всё правильно фиксировать, упаковывать, у вас есть «волшебный» чемоданчик. Что в нем?

— В чемодане эксперта-криминалиста есть всем привычные предметы, например, ножницы, линейка, рулетка, и сугубо профессиональные: специальная лупа и тест для определения крови человека; дактилоскопический валик и магнитные порошки разного цвета, разной консистенции, чтобы выявлять отпечатки пальцев; лента-скотч и пленка для сбора и транспортировки микрочастиц; гипс и слепочные массы, специальная паста для изъятия следов взлома. Например, на двери дома, где совершили кражу, явно видны следы взлома от ломика. Обычного фабричного ломика, каких много. Но ведь в процессе эксплуатации на нем могли появиться где-то ямка, щербинка, где-то бугорок, и когда этим ломиком взломают дверь — все эти частные признаки останутся на двери и будут указывать на вот этот конкретный ломик, будут отличать его от всех других. Чтобы не терять эти частные признаки, лучше всего изымать след от ломика вместе с объектом-носителем, то есть вырезать кусочек двери. Чтобы этого не делать, не портить людям имущество, прибегают к изготовлению слепков.

— То есть эксперту нужно быть очень внимательным, очень дотошным и очень много знать? Ведь это очень важно и ответственно — ставить свою подпись под экспертным заключением.

— Но ведь для этого мы и учились в Академии, чтобы всё делать досконально, правильно…

— Но ведь и эксперт может ошибаться?

— Не должен. Для этого есть старшие коллеги, учебники. Эксперт сдает экзамены, получает допуск к проведению разного рода экспертиз, но и после этого он обязан постоянно развиваться, читать, набираться опыта, повышать свой профессиональный уровень. Это человек, который должен идти в ногу со временем, с современными технологиями, он не имеет права стоять на месте.

— Расскажите нам о современных технологиях. Правду ли в сериалах показывают: эксперт пришел, по сторонам посмотрел, волосок нашел — и выдал полный расклад по преступнику?

— Ох, уж эти сериалы. В моей практике есть случай. Группа работала на месте происшествия, прошел час, два… Бабушка-хозяйка смотрела-смотрела, а потом говорит: «Что вы тут копаетесь, что вы тут возитесь? Я в телевизоре видела, как надо: там всё быстро делают и тут же преступление раскрывают!» Что касается волоска, тут тоже всё не так просто: в нем должна быть луковица. Луковица — это геном, ДНК, а если найден просто кусочек волоса — это ничего не даст. Что касается современных технологий, есть самые разные удивительные приборы, но не в каждом секторе, а в межрайонных отделах, в управлении и центральном аппарате. Я приводил пример с экспертизой краски на месте кражи. В Глуске и в других подобных отделах такая экспертиза не проводится, потому что не так часто она здесь нужна, как, например, дактилоскопическая. Нецелесообразно устанавливать такое оборудование, как правило, дорогостоящее, у каждого криминалиста в кабинете. Но если необходимо, любую экспертизу для нас сделают там, где такие приборы есть. И еще момент. Экспертизу, анализ делает прибор, но заключение дает человек — эксперт. И доказательством виновности или невиновности это будет только после того, как эксперт даст окончательное заключение, поставит свою подпись. То есть на программу надейся, а без человека никуда, и эксперт тоже должен работать, он несет ответственность.

— Бывают идеальные преступления?

— Иногда преступник думает, что он абсолютно всё предусмотрел: отпечатки стер, ботинки и одежду сжег… Но он всё равно на чем-нибудь, да проколется.

— А эксперт может совершить идеальное преступление? Ведь он знает об уликах всё?

— Нет. На каждого умного эксперта найдется специалист еще умнее.

Подготовила Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото Сергея РУДИНСКОГО