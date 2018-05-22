Ансамбль «Лянок» в числе лауреатов международного конкурса

V юбилейный открытый конкурс молодых исполнителей в статусе I Международного конкурса-фестиваля искусств «Моя мечта 2018» прошел в г. Минске. Фестиваль собрал самых талантливых участников из Беларуси и стран ближнего зарубежья: России и Литвы. Организаторами и учредителями конкурса выступили ОО «Белорусский союз музыкальных деятелей», музыкальный образовательный центр «Эстрадная Школа Талантов», УО «Минский государственный музыкальный колледж им. М.И. Глинки», ЧУО «Институт современных знаний им. А.М. Широкова» и международный благотворительный фонд помощи детям «ШАНС». Конкурс «Моя мечта» включает такие номинации, как хореография, инструментальное исполнительство, художественное слово, театральное искусство, вокальное исполнительство. Удачно выступили на конкурсе юные музыканты Борисовщины — ансамбль домристов «Лянок» ГУО «Борисовская ДМШИ» (руководитель Елена Евзельман, концерт-мейстер Юлия Танкевич) в номинации «ансамбли народных инструментов» стал лауреатом II степени.