Пенсионер ушёл с дачи в Пинском районе и пропал



Пинским РОВД разыскивается без вести пропавший Ступак Иван Никифорович 22.08.1944 года рождения, проживавший в Пинске.

27 июня 2016 года мужчина, находясь в садовом товариществе «Свитанок» вблизи д. Завидчицы Пинского района, ушел из дома. До настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие седые, глаза серые, брови седые, нос большой. Особых примет не имеет.

Просим граждан, имеющих какую-либо информацию о разыскиваемом, сообщить по телефонам: 139, 8-0165-31-70-25, 8-044-711-13-43, 8-029-111-28-89 или 102. Анонимность гарантируется.