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Пенсионер ушёл с дачи в Пинском районе и пропал

23.05.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Пенсионер ушёл с дачи в Пинском районе и пропал
Пинским РОВД разыскивается без вести пропавший Ступак Иван Никифорович 22.08.1944 года рождения, проживавший в Пинске.

27 июня 2016 года мужчина, находясь в садовом товариществе «Свитанок» вблизи д. Завидчицы Пинского района, ушел из дома. До настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие седые, глаза серые, брови седые, нос большой. Особых примет не имеет.

Просим граждан, имеющих какую-либо информацию о разыскиваемом, сообщить по телефонам: 139, 8-0165-31-70-25, 8-044-711-13-43, 8-029-111-28-89 или 102. Анонимность гарантируется.

 
 
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> Пинским РОВД разыскивается без вести пропавший Ступак Иван Никифорович 22.08.1944 года рождения, проживавший в Пинске. 27 июня 2016 года мужчина, находясь в садовом...
 
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