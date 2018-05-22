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Пенсионер ушёл с дачи в Пинском районе и пропал
23.05.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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27 июня 2016 года мужчина, находясь в садовом товариществе «Свитанок» вблизи д. Завидчицы Пинского района, ушел из дома. До настоящего времени его местонахождение не известно.
Приметы: на вид 65-70 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие седые, глаза серые, брови седые, нос большой. Особых примет не имеет.
Просим граждан, имеющих какую-либо информацию о разыскиваемом, сообщить по телефонам: 139, 8-0165-31-70-25, 8-044-711-13-43, 8-029-111-28-89 или 102. Анонимность гарантируется.
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