Штормовое предупреждение из-за гроз объявлено в Беларуси 23 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





Сегодня, 23 мая, в период с 12.00 до 18.00 на большей части территории Беларуси ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, говорится в сообщении Белгидромета. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня

Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-groz-objjavleno-v-belarusi-23-maja-303808-2018/

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