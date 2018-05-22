Внеплановые проверки по фактам ДТП

За четыре месяца 2018 года на территории города Минска и Минской области произошло 30 дорожно-транспортных происшествий с участием перевозчиков – производителей транспортных работ и услуг.

Из них 16 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей осуществляющих перевозки пассажиров и 14 дорожно-транспортных происшествий осуществляющих перевозки грузов. В результате данных дорожно-транспортных происшествий 6 человек погибло и 46 ранено.

Транспортная инспекция по г. Минску и Минской области осуществляет тесное взаимодействие с УГАИ ГУВД Мингорисполкома и УГАИ УВД Миноблисполкома по своевременному и достоверному получению информации о ДТП.

Учитывая то, что совершение этих происшествий свидетельствует о фактах, причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, имуществу юридических и физических лиц, Транспортная инспекция в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь по всем случаям проводит внеплановые проверки субъектов хозяйствования.

В результате этих проверок выявляется, что причинами и условиями которые способствовали совершению дорожно-транспортного происшествия служило нарушение законодательства в сфере транспортной деятельности.

Так за четыре месяца 2018 года Транспортной инспекцией по г. Минску и Минской области по результатам проведения внеплановых проверок организаций занимающихся перевозками пассажиров и грузов, выявлено 286 нарушений законодательства в сфере транспортной деятельности.

По результатам внеплановых проверок 18 человек привлечено к административной ответственности, руководителям организаций выданы предписания на устранения нарушений в соответствии с законодательством.

Заместитель начальника Транспортной инспекции по г. Минску и Минской области, Анатолий Каспаревич