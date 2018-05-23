Минчанин принес в банк более 8 тысяч копеечных монет весом 13 кг

Более 8400 монет номиналом в одну копейку – именно с такой суммой пришел в одно из отделений «Альфа-Банка» сегодня, т.е. 23 мая, житель Минска. В банке внимательно отнеслись к клиенту – с 13 килограммами денег к ним приходят не каждый день.

Так, 8436 монет номиналом в одну копейку и общим весом 13 килограммов минчанин пожелал обменять на безналичные посредством пополнения своей банковской карты. На подсчет денег при помощи специальной машины ушло 15 минут. Деньги по итогу успешно были зачислены на счет бережливого клиента.

«В отделение пришёл клиент, который насобирал 8436 монет номиналом в 1 копейку. Он решил пополнить ими свою карту. Изначально он хотел собрать тысячу монет, но просто не смог остановиться и только спустя полтора года копейки заполнили его копилку до краёв», – значится в сообщении банка на официальной странице в Facebook.