О задачах профсоюзных организаций

В целях активизации работы и повышения роли профсоюзных комитетов по участию в подготовке и проведении заготовки кормов 2018 года президиум Борисовского районного комитета профсоюза работников АПК постановляет:

Районному комитету профсоюза:

Оказать практическую помощь профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций по решению вопросов, касающихся участия профорганизаций в подготовке и проведении заготовки кормов;

Осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда нанимателями в период проведения заготовки кормов;

Организовать чествование передовиков (включая молодежь), занятых на заготовке кормов, с вручением Благодарственных писем, ценных подарков;

Учредить Благодарственное письмо районного комитета профсоюза и управления сельского хозяйства и продовольствия Борисовского райисполкома для поощрения победителей соревнования, занятых на заготовке кормов.

Утвердить положение о Благодарственном письме Борисовского районного комитета профсоюза работников АПК и управления сельского хозяйства и продовольствия Борисовского райисполкома

Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций предприятий:

Рассмотреть на расширенных заседаниях профсоюзных комитетов совместно с хозяйственными органами весь комплекс вопросов, связанных с задачами профсоюзных организаций в проведении заготовки кормов в 2018 году;

Совместно с хозяйственными органами обеспечить своевременную разработку положений по оплате труда и премированию работников, занятых на заготовке кормов. Разработать условия соревнования, преду-смотрев меры материального и морального поощрения победителей, довести их до участников заготовки кормов;

Совместно с хозяйственными органами провести в трудовых коллективах собрания, где обсудить и довести до каждого работника, занятого на заготовке кормов, вопросы оплаты труда, материального и морального поощрения участников заготовки, обратив особое внимание на состояние трудовой дисциплины;

Совместно с экономической службой сельскохозяйственных организаций организовать ежедневное подведение итогов работы, награждение победителей на рабочих местах с вручением Благодарственных писем, ценных подарков, информирование о передовиках заготовки кормов в средствах массовой информации.

Райкому, профсоюзным комитетам взять под особый контроль:

вопросы охраны труда, создание безо-пасных условий труда на рабочих местах, проведение инструктажей по технике безопасности;

приостанавливать в установленном порядке работы в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью работающих, несоблюдения ими трудовой и производственной дисциплины, появления их на рабочем месте в нетрезвом состоянии;

организацию горячего питания, обеспечение спецодеждой, работу душевых, бань, наличие на сельхозагрегатах и на местах работ медицинских аптечек.

Рекомендовать руководителям и специалистам, отвечающим за безопасное проведение работ на соответствующих участках, принятия следующих мер:

Не допускать к эксплуатации машины и механизмы, не отвечающие требованиям безопасности и не прошедшие технический осмотр;

Организовать проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей и механизаторов в соответствии с Инструкцией Министерства транспорта и коммуникаций РБ от 29 октября 2008 года №110.

Исключить случаи перевозки людей к месту работы и обратно на тракторных прицепах и сельскохозяйственных агрегатах, обеспечить перевозку работников на специально оборудованном транспорте;

Установить контроль за соблюдением маршрутов передвижения техники к местам выполнения работ, исключить случаи использования техники не по назначению;

Обеспечить своевременное инструктирование работников по охране труда, в том числе и привлекаемых к заготовке кормов;

Оборудовать специальные места для кратковременного отдыха, приема пищи в полевых условиях;

Профсоюзным комитетам совместно со службами охраны труда сельскохозяйственных организаций провести целевые совещания с общественными инспекторами по охране труда с целью активизации их работы по общественному контролю за созданием безопасных условий труда непосредственно на рабочих местах, предусмотрев при этом меры по их поощрению.

Зинаида БАСАРЕВСКАЯ, председатель Борисовского райкома профсоюза работников АПК

ПОЛОЖЕНИЕ о Благодарственном письме Борисовского районного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса и управления сельского хозяйства и продовольствия Борисовского райисполкома

Благодарственное письмо Борисовского районного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса и управления сельского хозяйства и продовольствия Борисовского райисполкома является формой поощрения за добросовестный труд в период заготовки кормов 2018 года, за высокую дисциплину труда, организованность в работе, соблюдение технологии заготовки кормов, недопущение производственного травматизма.

Для награждения участников заготовки кормов учреждается Благодарственные письмо.

Награждение работников производится в форме специального бланка "Благодарственное письмо" и подарочного сертификата стоимостью 40 (сорок) рублей из средств профбюджета райкома профсоюза.

Благодарственное письмо вручается по инициативе одной или обеих сторон механизаторам, водителям, занятым на заготовке кормов по видам работ, за высокие производственные показатели, образцовое выполнение трудовых обязанностей, соблюдение технологии заготовки кормов по итогам работы за неделю.

Выдвижение кандидатур на поощрение производится на основании оперативных данных, представляемых сельскохозяйственными организациями в Борисовский районный комитет профсоюза работников АПК по наивысшей выработке и выполнении доведенного задания.

Благодарственное письмо подписывается председателем райкома профсоюза и начальником управления сельского хозяйства и продовольствия.

Благодарственное письмо и подарочный сертификат вручаются председателем райкома профсоюза и начальником управления сельского хозяйства и продовольствия (по его поручению заместителем либо совместно) на рабочем месте в организации.