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Перекрыт канал незаконной миграции граждан Турции в страны ЕС через Беларусь

24.05.2018 10:22 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 24 мая. Белорусские пограничники перекрыли канал незаконной миграции граждан Турции в страны ЕС через Беларусь.

Как сообщили в Государственном пограничном комитете, сотрудники отряда пограничного контроля "Минск" совместно с представителями отделов по гражданству и миграции Фрунзенского и Московского РУВД столицы в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали гражданина Турции 1974 года рождения. В отношении него возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 371-1 УК (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору, повторно). Иностранец, а также не установленные в настоящий момент лица с мая по декабрь 2017 года организовали незаконный въезд, пребывание на территории Беларуси, а также последующий выезд в страны ЕС граждан Турции.

Для осуществления своей преступной деятельности злоумышленники разработали схему. Они оформляли соотечественников соучредителями фирмы, зарегистрированной в Беларуси, тем самым придавая видимость легальности их въезду и пребыванию в стране. На этих же, якобы законных, основаниях последние получали разрешения на временное пребывание и проживание в Беларуси, а в последующем и шенгенские визы. Основной же целью выходцев из Азии был выезд в страны Европейского союза.

Гражданин Турции помещен в ИВС ГУВД Мингорисполкома. В соответствии с уголовным законодательством ему грозит от трех до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества либо без нее.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 мая. Белорусские пограничники перекрыли канал незаконной миграции граждан Турции в страны ЕС через Беларусь. Как сообщили в Государственном пограничном...
 
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