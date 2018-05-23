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Быший директор пинского УКСа получил срок за хищение и служебную халатность
24.05.2018 12:35 — Новости Общества | Tut.by
В Пинске огласили приговор бывшему директору Пинского управления капитального строительства, который обвинялся в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере, и служебной халатности,
Уголовное дело в отношении мужчины возбудили в феврале прошлого года. Руководитель УКСа с июля 2014 года по сентябрь 2016 года без согласования с вышестоящей организацией начислял себе премии, единовременные и стимулирующие выплаты, материальную помощь. Таким образом он получил 10,6 тысяч рублей, чем причинил предприятию, которое возглавлял, ущерб в крупном размере.
Кроме того, на протяжении двух лет директор УКСа устанавливал размеры тарифных окладов работникам предприятия сверх максимально предусмотренных законодательством. Это повлекло незаконную выплату им заработной платы в размере 60,6 тысяч рублей.
Суд 23 мая назначил бывшему руководителю предприятия 3 с половиной года колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 5 лет.
Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.
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Мужчину взяли под стражу в зале суда.
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