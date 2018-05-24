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Тепло и солнце. Какой будет погода в Могилеве в последние выходные мая
25.05.2018 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Последние выходные мая в Могилеве будут теплыми и солнечными. По предварительным данным Белгидромета, таким же будет и окончание мая. Да-да, на следующей неделе уже наступает календарное лето. Ура!
Сегодня, 25 мая, днем будет до +23°С и практически безветренно.
В субботу максимальная температура воздуха составит +20°С, будет малооблачно, но днем прогнозируют порывистый ветер до 12 м/с.
В воскресенье, 27 мая, также будет +20°С и солнечно, но без порывистого ветра.
В понедельник, 28 мая, потеплеет до +22°С. Прогнозируют переменную облачность. К ночи температура воздуха будет опускаться до +10°С.
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Лишь в субботу днем прогнозируют порывистый ветер. В остальное время погода будет очень комфортной.
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