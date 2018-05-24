У каждой ЖЭС Центрального района появилась своя группа в Viber для общения с жителями

Для оперативного решения волнующих вопросов и рассмотрения предложений жителей Центрального района в «Вайбере» создано 10 групп — по количеству ЖЭС на территории района, сообщил агентству « Минск-Новости » управляющий делами администрации Центрального района Валентин Коноплев.





Каждый житель может написать в группе своей ЖЭС и рассчитывать на оперативный ответ и решение обозначенных проблем.