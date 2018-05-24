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У каждой ЖЭС Центрального района появилась своя группа в Viber для общения с жителями
25.05.2018 12:12 — Новости Общества | Tut.by
Для оперативного решения волнующих вопросов и рассмотрения предложений жителей Центрального района в «Вайбере» создано 10 групп — по количеству ЖЭС на территории района, сообщил агентству «
Каждый житель может написать в группе своей ЖЭС и рассчитывать на оперативный ответ и решение обозначенных проблем.
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Каждый житель может написать в группе своей ЖЭС и рассчитывать на оперативный ответ и решение обозначенных проблем.
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