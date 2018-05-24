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Житель Санкт-Петербурга организовал крупный канал поставки гашиша в Беларусь
25.05.2018 13:25 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 25 мая. Дело за незаконный оборот наркотиков по ч. 3 ст. 328 УК возбуждено в отношении жителя Санкт-Петербурга.
Как сообщает УВД Витебского облисполкома, мужчина организовал крупный канал поставки гашиша из России в Беларусь. Во время закладки тайника наркоторговец был задержан в лесопарковой зоне возле деревни Копище в Минском районе. Во время осмотра шести тайников милиционерами были найдены свертки с гашишем. Общая масса изъятого составила 800 граммов.
Это одна из самых крупных партий гашиша, обнаруженных за последние несколько лет, отмечают в УВД.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 25 мая. Дело за незаконный оборот наркотиков по ч. 3 ст. 328 УК возбуждено в отношении жителя Санкт-Петербурга. Как сообщает УВД Витебского облисполкома,...
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