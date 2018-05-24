ЧТО МЕШАЕТ СОБЛЮДАТЬ ЧИСТОТУ?

Отправной точкой следования рейдовой группы стала ул. Труда, 32, где чистоты и уюта не видно давно. Почему? В поддержании порядка, видимо, не заинтересованы сами жильцы. И вновь там жуткое зловоние, разбросанные бытовые отходы, мелкий мусор, доски… Мусорную гору, состоявшую из сухой растительности и хлама, мы также встретили во дворе дома №26 на этой же улице. Что мешает людям блюсти чистоту, остается загадкой.

Жизнь среди мусора не смущает также борисовчан, проживающих на ул. Герцена, 10. Нечистоплотные горожане по непонятным причинам превратили в свалку зеленую зону. Природную красоту буквально растоптали предметы сантехники и мебели, ветви, доски, ветошь, коробки, пластик…

Ужасающая картина предстала перед нами на ул. Орджоникидзе, 20. Деревянный контейнер был переполнен, а стоявшие во дворе туалеты подпирала огромная свалка.

Поразительно, на ул. Стахановской, 42 люди сушили белье бок о бок с образовавшейся стихийной свалкой. Антисанитария, процветавшая во дворе, стало быть, там никому не мешает.

На ул. Гагарина, 64 и б-ре Гречко, 15 контейнерные площадки находились в удовлетворительном состоянии. Однако неподалеку от них неряхи складировали строительный мусор и крупногабаритные отходы.

Послесловие

Нарушение установленных норм влечет за собой административную ответственность. Но разве проблему искоренит подобное «воспитание» рублем?

Недавно на «горячую линию» нашей газеты звонила жительница Борисовского района. Женщина обеспокоена тем, что ее сосед, который ранее попадал в поле зрение сотрудников ЦГиЭ, вновь складирует во дворе различный мусор и хлам. Гражданин, как отметила заявительница, не только создает антисанитарию, но и, зарастая грязью, показывает подрастающему поколению дурной пример. Подобных «плюшкиных», по моим наблюдениям, среди нас не так много. Все чаще сталкиваюсь с обратным: стремясь избавиться от своего мусора, люди выбрасывают его куда захотят.

Писатель Достоевский емко сказал о том, что человек – существо, ко всему привыкающее. Полагаю, пора отвыкать жить рядом со стихийными свалками и перестать плодить их.

Маргарита КОРОЛЬ, фото автора