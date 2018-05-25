С 1 июня по 15 сентября на территории Березовского района будет проводиться специальная программа «Мак»

С 1 июня по 15 сентября на территории Березовского района правоохранительными органами будет проводиться специальная программа «Мак», заключающаяся в осуществлении на территории района мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих распространению наркотиков растительного происхождения, блокирование доступа заготовителей к дикорастущим зарослям конопли и ее уничтожение, выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений, принятие к правонарушителям мер предусмотренных законодательством, выявление преступных групп сбытчиков и перевозчиков мака и конопли, содержащих наркотические средства в целях привлечения указанных лиц к уголовной ответственности.

В связи с чем, группа по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Берёзовского РОВД считает необходимым разъяснить следующие нормы законодательства:

Административная ответственность по Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь за выращивание мака и конопли.

Статья 16.1. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

Посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, — влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Уголовная ответственность по Уголовному кодексу Республики Беларусь.

Статья 329. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-3, от 05.01.2015 N 241-3)

1. Посев или выращивание в целях сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, — (в ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-3, от 05.01.2015 N 241-3)

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-3)

2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328 и 331 настоящего Кодекса, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-3)

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-3, от 13.07.2012 N 408-3)

1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов -

(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-3, от 13.07.2012 N 408-3)

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-3)

2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов -

(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-3, от 13.07.2012 N 408-3)

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-3)

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 327, 329 или 331 настоящего Кодекса, либо в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на территории учреждения образования, организации здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей, лечебно-трудовом профилактории, в месте проведения массового мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему -

(в ред. Законов Республики Беларусь от 13.07.2012 N 408-3, от 29.01.2015 N 245-3)

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 29.01.2015 N 245-3)

(часть третья статьи 328 в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2006 N 147-3)

4. Действия, предусмотренные частями 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной группой либо сопряженные с изготовлением или переработкой наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов с использованием лабораторной посуды или лабораторного оборудования, предназначенных для химического синтеза, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

(часть четвертая статьи 328 в ред. Закона Республики Беларусь от 29.01.2015 N 245-3)

5. Действия, предусмотренные частями 2 – 4 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, -

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати пяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.

(часть пятая статьи 328 введена Законом Республики Беларусь от 29.01.2015 N 245-3)

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги и активно способствовавшее выявлению или пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом этих средств, веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.

(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-3, от 21.07.2008 N 417-3, от 13.07.2012 N 408-3)

Статья 328-1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2016 N 356-3)

(введена Законом Республики Беларусь от 29.01.2015 N 245-3)

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов -

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2016 N 356-3)

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо повторно, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 228 и 333-1 настоящего Кодекса, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо в отношении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, -

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2016 N 356-3)

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.

6. Действие, предусмотренное частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенное организованной группой, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Статья 328-2. Потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или нахождение на работе в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ

(введена Законом Республики Беларусь от 29.01.2015 N 245-3)

Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в общественном месте, а равно появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, либо нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, -

(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2016 N 407-3) наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет.

ГНиПТЛ КМ Берёзовского РОВД убедительно просит всех жителей Берёзовского района оказать содействие сотрудникам милиции при проведении указанной программы «Мак 2018», сообщив о ставших Вам известными, фактах произрастания наркосодержащих растений — мака и конопли, о причастности лиц, к их незаконному выращиванию, конфиденциальность гарантирована.

Информацию можно предоставить по телефонам:

Контактные телефоны дежурной части: 102; 45658 – КРУГЛОСУТОЧНО!

4-92-60 – понедельник – пятница с 10:00 до 18:00 – группа по наркоконтролю и противодействию торговли людьми;

либо участковому инспектору милиции, обслуживающему административный участок.

Группа по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Березовского РОВД.